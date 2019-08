Prospection chez les jeunes

Le RC Seddouk, qui a vécu sa première saison en Régionale 2, où il a évolué dans le groupe A, a réussi son apprentissage dans ce palier. Ce club que préside Mohand Kebbi et malgré le manque de moyens financiers, a terminé la saison écoulée à la 8e place, soit au milieu du tableau. Le club en a récolté 39 points sur les 90 possibles, avec dix victoires remportées, neuf matchs nuls contre onze défaites. Toutefois, l’attaque a inscrit 34 buts alors que la défense en a pris 35.

Ce classement est salutaire pour une équipe qui était obligée de recevoir ses adversaires en dehors de ses bases, étant donné que le stade de Seddouk était en pleins travaux de réfection. L’équipe est appelée à jouer pour un autre objectif que le maintien honorable, soit l’accession en régionale 1. Certes la mission ne sera pas facile, face à des équipes qui auraient affûté leurs armes pour la montée au palier d’au-dessus, à l’image du CRB Kherrata, de l’USM Bejaia, mais aussi le nouveau promu, l’Olympique d’Akbou.

Pour les jeunes catégories, la direction veut doter le club de meilleurs éléments, qui ont des qualités techniques intéressantes et qui pourront le cas échéant être les porte-flambeaux de l’équipe première à l’avenir.

A cet effet, les inscriptions pour les jeunes joueurs voulant faire partie des jeunes catégories du club ont bel et bien débuté jeudi passé et s’étaleront jusqu’au 15 du mois en cours, et ce au niveau de siège du club, sis à la gare routière de Seddouk. Ça concernera les catégories des U19 (Joueurs nés entre 2001 et 2000), les U17 (Joueurs nés entre 2003 et 2004) et les U15 (Pour les joueurs nés entre 2005 et 2006). Les joueurs doivent déposer un dossier composé de deux photos et un extrait de naissance.

R. M.