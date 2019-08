Quatre joueurs de Béjaïa convoqués

Dans beaucoup de disciplines sportives, les clubs de la wilaya de Béjaïa alimentent les différentes sélections nationales. Contrairement au football masculin où on ne retrouve aucun joueur béjaoui retenu en équipe nationale A ou dans celle des locaux, au niveau du football féminin, des joueuses du FC Béjaïa, de l’ESF Amizour, de l’USF Béjaïa et du CF Akbou, entre autres, sont souvent convoquées en sélections nationales. Idem pour l’athlétisme, le handball et le volley, où on retrouve des joueurs et joueuses convoqués souvent pour différents stages des sélections nationales, notamment chez les jeunes catégories.

C’est aussi le cas pour le futsal, où on retrouve des éléments pleins de qualités, à l’image de ceux du MC Béjaïa, champion d’Algérie de la saison sportive 2018-2019. L’équipe nationale de futsal, qui entrera en stage bloqué au CRO de Blida dès aujourd’hui et jusqu’au 31 août, a en son sein pas moins de 4 joueurs issus de deux clubs de la wilaya de Béjaïa : 3 sont du club Machaal Club Béjaïa (MCB), il s’agit de Mourad Tararist, Belkacem Djouad et Fares Moumeni.

Le 4e joueur s’appelle Hamiche Malek et porte les couleurs du FC Akbou. Rappelons que ce stage entre dans le cadre de la mise en place de la première sélection nationale de futsal. Celle-ci jouera en octobre prochain contre la Libye, dans le cadre du tour qualificatif à la prochaine CAN-2020 prévue au Maroc.

Rahib M.