Quatre jours pour préparer le PAC

Après deux jours de repos au lendemain du match face à Al Merreikh, les Kabyles reprendront, ce soir, le chemin des entraînements au stade du 1er Novembre.

Après leur brillante qualification en ligue des champions, les Canaris entameront la préparation du match de la 3e journée du championnat face au PAC prévu pour le week-end prochain. Le coach Velud compte faire durer cette belle dynamique du groupe, pour réaliser un autre bon résultat, samedi prochain, face aux Pacistes : «C’est vrai qu’on n’a pas beaucoup de temps pour préparer le prochain match face au PAC qui lui aussi a fait un long voyage au demeurant. Nous axerons notre travail sur la récupération pour être en forme le week-end prochain.

Le PAC est une bonne équipe et nous allons préparer convenablement ce rendez-vous. On fera tout pour rester sur notre lancée de bons résultats», a déclaré le coach de la JSK. Ayant relevé les insuffisances de l’équipe, le coach kabyle veillera à trouver les solutions, notamment en défense qui reste le maillon faible de l’équipe qui a en effet encaissé beaucoup de buts (5 face à l’USB et Al Mer reikh).

Pour cela, Velud devra opérer des changements face au PAC, en incorporant peut-être le jeune Tizi Bouali qui n’a pas joué face à l’USB ni et face aux Soudanais. Il devrait sacrifier soit Saâdou soit Souyad lors du match de samedi prochain, puisqu’il récupérera son avant centre, Banouh, qui a purgé sa suspension face à l’USB lors de la précédente journée du championnat.

La qualification en ligue des champions a fait énormément de bien aux coéquipiers de l’attaquant Rezki Hamroun. Et ces derniers promettent de redoubler d’efforts pour enchaîner d’autres bons résultats à partir du match de samedi face au Paradou AC.

Ce sera Horoya de Conakry pour la suite de la ligue des champions

Le club guinéen Horoya Conakry sera le prochain adversaire des Canaris en ligue des champions d’Afrique, suite à sa victoire face au stade Malien (un but à zéro). Le match aller s’était soldé par un nul (1 – 1) entre les deux clubs. C’est la JSK qui recevra lors du match aller, entre le 13,14 et 15 septembre prochain, probablement au stade du 1er novembre, à condition que celui-ci soit homologué par la CAF.

Le match retour est prévu entre les 27, 28 et 29 du même mois, en Guinée. Avant ce match de ligue des champions, la JSK aura deux importants matchs du championnat à disputer, face successivement au PAC et à l’ASO. Les Kabyles comptent bien sûr réaliser deux bons résultats avant de préparer le second tour de la compétition continentale.

Renaï souffre d’angine

Le jeune milieu de terrain, Anis Renai, souffre d’une angine et de grippe. Tout porte donc à croire qu’il ne sera pas concerné par la séance de la reprise prévue pour aujourd’hui. N’ayant joué aucun match pour le moment, l’enfant de «Mirabeau» compte tout faire pour revenir en force. Son seul objectif est de gagner la confiance du coach et de jouer avec son équipe dans les différentes compétitions.

M. L.