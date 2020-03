Quatre jours pour préparer l’OMA

Après avoir bénéficié d’une journée de repos, au lendemain de la défaite essuyée par leur équipe, samedi dernier, à El-Eulma, contre le MCEE (0-1), les joueurs du MO Béjaïa avaient rendez-vous, hier après-midi, avec le staff technique, pour entamer la préparation de la suite de la compétition. A commencer par le choc des mal-classés, prévu samedi prochain, contre l’OM Arzew, que les partenaires de Boulediab recevront, au stade de l’Unité maghrébine à huis clos, dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 2.

Pour ce faire, le coach en chef, Chérif Hadjar, qui s’est montré globalement satisfait du rendement de son équipe, face au Babya, a désormais pour mission de remobiliser le groupe pour qu’il se concentre pleinement sur ce rendez-vous d’une importance capitale face à un concurrent direct pour le maintien. D’autre part, Hadjar, toujours optimiste quant aux chances de son équipe de préserver sa place, en Ligue 2, cette saison, avait, notamment, déclaré, à l’issue de la partie contre les gars d’El-Eulma. «Mon équipe a bien joué en seconde période, notamment. Pour cela, nous ne méritions pas de perdre ce match.

Sans oublier surtout toutes ces erreurs d’arbitrage qui nous ont été fatales.» On se rappelle à ce sujet que pas moins de sept joueurs du MOB avaient écopé d’un carton jaune chacun, dont trois pour contestation de décisions de l’arbitre. Quoi qu’il en soit, les Vert et Noir, qui stagnent toujours aux dernières loges du classement (15èmes, 21 points) auront tout à gagner, lors de ce match-couperet, devant l’OM Arzew. Ils ont d’ailleurs intérêt à le faire, s’ils veulent entretenir encore un quelconque espoir de survie en Ligue 2. Et puis, une victoire, samedi prochain, pourrait servir énormément Laâraba et Cie pour préparer le grand derby de la ville de Béjaïa contre la JSMB avec un excellent moral.

B Ouari