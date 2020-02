Quatre jours pour préparer l’USMH

Après avoir bénéficié d’une journée de relâche, les joueurs de la JSMB devaient reprendre, hier après-midi, le chemin des entraînements dans le but de préparer le prochain match du Championnat contre l’USM El-Harrach, et ce dans le cadre de la 21ème journée. Ainsi, les partenaires de Meddour ont quatre jours devant eux pour se remettre totalement de leur dernière défaite en déplacement face à la JSM Skikda (1-2). A cet effet, l’entraîneur en chef, Saïd Hammouche, doit remobiliser ses troupes, avant ce rendez-vous capital contre la lanterne rouge. En effet, les Algérois, qui ont goutté à nouveau aux délices d’un succès, samedi dernier, aux dépens de l’OMA (2-0), ne sont désormais qu’à deux petites unités de retard sur les deux équipes béjaouies, la JSMB et le MOB. Elles partageant toutes les deux l’avant-dernière place avec 21 unités chacune. Cela dit, selon le programme de préparation établi par le staff technique des Vert et Rouge pour le match de samedi prochain contre l’USMH, une rencontre amicale est au menu de Zenasni et consorts, aujourd’hui, dans la matinée, contre une équipe de la région.

Hammouche voudrait sans aucun doute donner du temps de jeu à certains de ses éléments ayant peu joué, lors du dernier match de Skikda. A l’exemple du jeune attaquant Zamoum ou encore de Allali et Niati, qui manquent tous les deux de compétition mais dont l’expérience pourrait servir face aux Harrachis. Par conséquent, des changements sont attendus, samedi, dans le onze de départ, qui affrontera la lanterne rouge, au stade de l’Unité maghrébine (UMA), vu le rendement peu convaincant de certains éléments face à la JSMS, ce qui a coûté cher à leur équipe. Par ailleurs, la LFP a mis en ligne, sur son site, le programme de la 21ème journée du Championnat de la Ligue 2, qui aura lieu samedi prochain. Ainsi, la JSMB, qui partage l’avant-dernière place du classement avec son voisin du MOB, avec 21 points, recevra, dans le choc des mal-classés, l’USMH, la lanterne rouge du groupe (19 points). Les Algérois, qui se sont remis à espérer suite à leur dernière victoire à domicile, contre le nouveau promu, viendront à Béjaïa avec la ferme intention de jouer le tout pour le tout pour quitter au plus vite la dernière loge du classement. Les Béjaouis sont donc avertis !

B. Ouari