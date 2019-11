Que de derbys kabyles !

Le 3e tour de la Coupe d’Algérie édition 2020 se déroulera cet après-midi avec l’entrée en lice des formations de la Ligue 2. Le stade de l’Unité maghrébine de Bejaia sera le théâtre, aujourd’hui à 15h00, d’un bon derby de la Soummam entre le MOB et l’O Akbou pour le compte du 3e tour régional de la Coupe d’Algérie. Ce tour, où entrent en lice des pensionnaires de la Ligue 2, promet de beaux débats, où un grand public des deux camps est attendu au stade, malgré le fait que jeudi soit une journée ouvrable.

Pour rappel, les Vert et Noir ont repris le chemin des entraînements, lundi passé, en présence de tous les joueurs et dans une très bonne ambiance, après la dernière victoire acquise face à la JSMS. Le coach Latrèche en a profité pour longuement discuter avec ses poulains avant le début de la séance. Il les a incités à vite oublier cette victoire et à se concentrer uniquement sur le match de Dame Coupe que le staff technique veut passer sans écueil.

Le premier responsable du volet technique a aussi avoué qu’il veut mettre au repos certains titulaires sans pour autant négliger ce match auquel, il donne beaucoup d’importance, le souhait de chaque entraîneur étant d’aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire.

L’Olympique Akbou à l’assaut du MOB

Ce match est donc une occasion pour certains joueurs remplaçants de prouver leurs qualités intrinsèques et taper dans l’œil du coach, afin d’être convoqués lors des prochains matchs du Championnat. Et en dehors de Kadri, suspendu pour protestation, les autres joueurs sont à la disposition de Latrèche. Concernant l’Olympique d’Akbou, l’adversaire des Crabes, il évolue dans le Groupe A de la Régionale 2 et occupe actuellement la 8e place avec huit points au compteur, après six journées du Championnat. Rencontré lors de la reprise des entraînements, l’attaquant du MOB, Mohamed-Amine Chekhrit, a avoué : «Le match de Coupe contre Akbou n’est pas une partie de plaisirs, car c’est une équipe qui renferme des éléments pétris de qualités qu’il faut prendre très au sérieux.

Dame Coupe nous a habitués à des surprises et toutes les équipes se valent, malgré la différence de paliers où elles évoluent. Espérons qu’on sera à la hauteur tout le long de la partie pour décrocher le billet qualificatif, au prochain tour.» Chekhrit a également profité de cette occasion pour lancer un message aux supporters : «Venez en masse pour nous soutenir et prendre part à la fête du football de la Soummam entre deux clubs frères. J’espère que le fair-play sera total sur le terrain et dans les gradins et que le meilleur gagne.»

La JSMB pour se refaire le moral

Le stade du 1er novembre de Tizi Ouzou abritera cet après-midi une rencontre indécise entrant dans le cadre du 3e tour régional de Dame coupe entre la JSM Bejaia (ligue 2) et l’Amal Kourifa, une équipe de la banlieue d’El Harrach évoluant en division régionale 2. Les gars de la Soummam qui ont disputé le 8 juin dernier la deuxième finale de leur histoire contre le CRB, se disent encore déterminés à aller loin dans l’édition de cette année, histoire de perpétuer la tradition. Ils en sont capables d’autant que cet exploit a été réalisé avec l’effectif actuel sous la férule du même staff technique.

Les partenaires de Meddour qui ont repris quelque peu confiance suite à leur récent match nul ramené de l’Arbaa (1-1) en championnat, entendent mettre encore leur expérience au service de leur équipe pour décrocher le fameux sésame menant au tour suivant. En fait, une qualification cet après-midi aux dépens de la formation de Kourifa ne ferait que le plus grand bien pour les joueurs de la JSMB dont le rendement lors des deux dernières rencontres du championnat étant porteur de beaucoup d’espoirs pour leur équipe qui se bat pour son maintien en ligue 2.

Cela étant dit, même le coach en chef Moes Bouakaz a beaucoup insisté auprès de ses poulains sur la nécessité d’aborder le rendez-vous de cet après-midi avec le même état d’esprit ayant prévalu précédemment contre le RCA pour éviter tout mauvais scénario. Ceci quand on sait notamment qu’en coupe, toutes les équipes en lice partent à chances égales.

L’US Béni Douala veut perpétuer la tradition

Place à l’avant-dernier tour régional de la Coupe d’Algérie, avec plusieurs chocs au menu. Pour commencer, l’US Beni Douala, qui a l’habitude de prendre part à Dame Coupe et faire partie des équipes qui participent aux 32es de finale et qui a même atteint les 8es, est opposée au DRB Staouéli, aujourd’hui, au stade de Boudouaou. Un match a priori à la portée des coéquipiers de Merzak Abaziz. Mais en Coupe, il n’y a pas de petite ou de grande équipe. Quant aux poulains de Salem Gaci, qui restent sur une défaite amère en Championnat, face à l’IB Khemis El Khechna, ils veulent se refaire une santé, en Coupe, en visant la qualification au dernier tour régional, cet après-midi.

Ils veulent reprendre confiance et repartir sur de bonnes bases, avant le choc de la prochaine journée, à Tizi Ouzou, face au leader, le CR Beni Thour. Les camarades de Lyès Saïdi croient en leur belle étoile et sont armés d’une grande volonté pour faire sensation et passer l’écueil du DRB Staouéli avec succès et sans faute. Les Menkoura, Yadaden, Belladjel et compagnie sont donc animés d’une grande volonté et ne comptent pas rater ce rendez-vous. Ils sont tous déterminés à battre l’équipe de Staouéli car, pour eux, il est hors de question de ne pas atteindre les 32es de finale, comme d’habitude. Mais gare à l’excès de confiance, car Dame Coupe réserve bien des surprises.

La JS Azazga pour créer la surprise

Contrairement à l’US Beni Douala, qui part avec les faveurs des pronostics, la JS Azazga a du pain sur la planche, cet après-midi, au stade Boumghar de Draâ El Mizan. Les Rouge et Noir affrontent le dauphin, en DNA, à savoir l’IB Lakhdaria. Une équipe en pleine forme en Championnat et qui multiplie les résultats positifs. Les Azazguis sont donc avertis à l’avance.

Ils doivent faire attention à cette coriace et redoutable équipe de Lakhdaria, qui a failli créer la surprise, la saison passée, en Coupe d’Algérie, où elle a été éliminée par le CS Constantine par un but à zéro sur une réalisation d’Abid, au stade de Lakhdaria. Les poulains de Karim Kaced sont à cet effet appelés à sortir le grand jeu face aux gars de Palestro pour prétendre à la qualification, au dernier tour régional de Dame Coupe. Des débats chauds entre les deux équipes, où chacune veut se frayer une place au dernier tour et où la mieux préparée sur les plans physique, technique, tactique et mental aura le dernier mot.

Z. H. / B. O. / M. B.

Le programme

JSB Menaïel – CM Tidjelabine

MB Bouira – USM Harrach

US Béni Douala – DRB Staoueli

JSM Béjaïa – Amel Kourifa

IBKE Khechna – RC Kouba

USDS Chéraga – ESB Aknoun

ERBO Moussa – JS Haï Djabel

OMR Annasers – ES Ghozlane

OS El Kseur – JS Boumerdès

NARB Réghaïa – JS El Biar

CRBB Kiffan – JS Tichy

OMS El Djazairi – DRB Baraki

USMDB Khedda – RC Boumerdès

IB Lakhdaria – JS Azazga

Hydra AC – CRB Dar El Beïda

MO Béjaïa – O Akbou