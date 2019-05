Que de regrets pour le CRB Kherrata !

S’il y a un club qui va nourrir des regrets d’être passée non loin de quelque chose de remarquable en Régionale 2, Groupe A, c’est bien le CRB Kherrata. Ce dernier, qui a rivalisé avec les ténors de son groupe, s’est retrouvé à la 4e place. Preuve que la formation de la ville du 8 Mai 1945 pouvait aspirer à mieux. Il semble que les années se suivent et se ressemblent pour le CRBK qui joue pour l’accession mais sans arriver à atteindre cet objectif.

Les fans des Rouge et Noir sont encore une fois déçus, après que leur équipe favorite eut flanché dans la dernière ligne droite, alors que tous leurs espoirs reposaient sur elle. En effet, considérée en début de saison comme une grosse cylindrée, vu les énormes efforts déployés par les dirigeants en matière de recrutement et de son réputé entraîneur Djamel Louahche, le Chabab a fléchi, après une première partie du Championnat prometteuse. Il faut savoir qu’à la fin de la phase aller, après leur dixième succès, lors de la 15e journée, à Tizi-Rached, avec la défaite du CM Tidjelabine à El Kseur (0-3), les poulains de Djamel Louahche ont terminé en tête du groupe avec 31 points.

Du coup, ils ont été drapés du titre honorifique de champion d’hiver. Mais les camarades de Boudjelal ont montré des signes d’essoufflement, en perdant plusieurs points, laissant échapper les équipes de tête, alors qu’ils avaient largement les moyens de les concurrencer. La supériorité des poulains de Djamel Louahche était tellement manifeste que personne ne pouvait imaginer qu’ils seraient autres que les favoris N° 01 pour l’accession en Régionale 1. Cela a duré jusqu’à la 21e journée, où ils ont pu ramasser presque la totalité des points en jeu, n’était cette défaite face au leader, la coriace équipe du CM Tidjelabine.

Tidjelabine, le match à ne pas perdre

Le choc de la 21e journée qui l’a mis aux prises avec le CMT était une bonne occasion pour le CRBK de reprendre sa première place. Le match ne se jouera pas jusqu’au bout à cause de l’envahissement de terrain par les supporters locaux, après que l’arbitre eut accordé un penalty aux visiteurs. A vrai dire, c’était le match à ne pas perdre pour les gars de Kherrata, qui ont connu la journée la plus sombre de leur parcours. Après cette défaite par tapis vert, ils sont tombés dans la spirale des défaites.

L’équipe a essuyé alors un autre revers (0-1) face à la JSM’Chedellah, enregistré un match nul à domicile devant la bonne formation du WR Bordj Menaiel et une défaite à Tamelaht, ce qui lui a porté préjudice. Après avoir perdu plusieurs points, les Rouge et Noir de Kherrata se sont éloignés des équipes de tête, alors qu’ils avaient largement les moyens de les concurrencer. Ainsi, les gars des Babors ont perdu 11 points à domicile (1 défaite et 4 nuls), ce qui parait considérable pour une équipe devant jouer l’accession.

Ils terminent finalement la saison à la quatrième position avec 51 points au compteur à 06 points du leader. Leur ligne offensive est classée deuxième meilleure ligne d’attaque du Championnat avec 53 buts et leur défense 5e, après avoir encaissé 37 buts. Potentiel candidat à l’accession, le CRBK se voit relégué à la quatrième place, ce qui parait considérable pour une équipe qui joue l’accession face à des adversaires loin d’être des foudres de guerre.

Ces derniers ont joué un mauvais tour aux Rouge et Noir, qui ont dégringolé au classement général. Il ne faut pas oublier non plus que les problèmes financiers qui se posent avec acuité chaque saison ont négativement influé sur l’équipe. C’est l’espoir de toute une région qui s’évapore à la grande déception des camarades de Habi. L’accession, les supporters y ont vraiment cru, lors de la phase aller, car les résultats de leur équipe favorite étaient plus que prometteurs. Malheureusement pour eux, le rêve, autrefois permis, n’est à présent qu’une illusion. Les dirigeants sont appelés à tirer les enseignements de cette débâcle pour ne plus commettre les mêmes erreurs à l’avenir.

Samy H.