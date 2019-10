Rachid Idranemouche démissionne

Le président de la section des jeunes catégories Rachid Idranemouche, vient d’annoncer sa démission de son poste et ce, en raison des problèmes financiers qui secouent le club. C’est ce que nous a confirmé ce dernier hier matin: « Oui, je confirme mon départ de la section jeunes de l’USMDBK pour des raisons que tout le monde connaît. Il y a des problèmes au niveau des jeunes et je ne peux plus supporter. Alors je préfère me retirer et ne pas cautionner cette situation qui devient de plus en plus compliquée ». Après la démission de ce dernier, la direction n’a pas tardé à lui trouver un remplaçant et a jeté son dévolu sur Rabah Haddadou dit Safina. C’est donc, ce dernier qui vient d’être nommé nouveau président des jeunes de l’USM Draâ Ben Khedda. Les responsables du club, à leur tête Youcef Afid, sont appelés à faire face à cette situation et surtout à se pencher sur les jeunes qui sont l’avenir du club et la réserve de l’équipe première.

Massi Boufatis