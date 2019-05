«Remettre l’OA en Régionale 1»

Nouvellement installé à la tête de la barre technique des Olympiens d’Akbou, l’entraîneur du nouveau pensionnaire de la Régionale 2 parle dans cet entretien des motivations qui l’ont incité à faire son come-back à l’OA.

La Dépêche de Kabylie : Vous êtes le nouvel entraîneur de l’O Akbou, un club qui a accédé en Régionale 2 au terme de l’exercice 2018/2019. Un mot ?

Hacène Hamouche : Je suis très heureux d’être aux commandes de ce prestigieux club, où j’ai eu l’honneur de travailler dans le passé et du quel j’ai gardé de bons souvenirs tant de la région que des Akbousiens que je salue, au passage.

Vous rentrez au bercail, après avoir connu deux accessions de suite…

Certes, je garde en mémoire ces deux accessions réalisée par l’OA. J’espère que cette saison aussi sera celle de l’Olympique. C’est cet objectif justement pour lequel je suis revenu et on fera tout pour l’atteindre.

Beaucoup disent que la place de l’OA est dans le palier supérieur. Dans ce sens, pour quel objectif vous êtes vous engagé avec le club ?

Forcément, le club jouera les premiers rôles la saison prochaine, vu les moyens et la qualité de l’effectif dont il dispose. Seulement, cela ne sera possible que si les efforts de tout un chacun convergent vers cet objectif, par le travail, la discipline et la volonté, tout le long de la saison.

La direction de l’OA a déjà entamé l’opération de renouvellement des cadres de l’équipe…

Tout à fait, et cela montre le professionnalisme de la direction à sa tête le président, qui s’attèle à préparer la saison prochaine pour que le club puisse entamer la préparation dans de bonnes conditions.

Un message aux supporters ?

Les Akbouciens sont des connaisseurs et c’est une région qui a enfanté de grands footballeurs, tels que Bachir Chekri et Hamimi. Elle mérite d’avoir une équipe dans le haut niveau, vu son histoire et son ancienneté. C’est un club qui a été créé en 1936. Il est aussi vieux que la JSMB. Pour finir, je salue tous les Akbousiens, dont le respect est partagé, et leur promet de donner le meilleur de moi-même, comme je l’ai fait dans le passé.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche