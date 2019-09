Renouer avec la victoire

Le stade de l’Unité maghrébine sera le théâtre d’un beau derby entre le MOB et le MCEE pour le compte de la 6e journée de la Ligue 2. Un match qui revêt une grande importance pour les Béjaouis, lesquels sont dans l’obligation de récolter le maximum de points afin de se racheter de la dernière défaite devant le RCR et redémarrer sur des bases solides. Adrar Kamel, qui coachera cette rencontre, va déplorer l’absence de Naas, Soltane et Rabti, qui souffrent de blessures, et récupérer Bouledieb, Ouali et Boufenache, lesquels ont raté le dernier match. En tout cas, les joueurs sont armés d’une grande volonté pour s’offrir la victoire et procurer de la joie aux supporters qui reviennent après deux matchs à huis-clos. D’ailleurs, l’ambiance qui a régné durant la semaine aux entraînements prouve que les Crabes auront une bonne réaction aujourd’hui.

Une chose est sûre, les camarades de Kadri ne veulent rien rater à domicile et sont décidés à faire le plein. A noter que la situation du MOB n’est pas si grave que cela sur le plan comptable avec 6 points de récoltés sur les 15 possibles. Mais il n’a plus le droit à l’erreur à commencer par la rencontre d’aujourd’hui qu’il doit gagner coûte que coûte s’il veut éviter que le doute s’installe. Concernant la direction, le président Adrar a versé dans les comptes des joueurs la prime du match du RCA, ce qui les a soulagés.

Mais ils attendent toujours le versement de leurs mensualités, et ce depuis 3 mois pour certains. Concernant le futur coach, la direction poursuit son travail de recherche. Dans ces sens, des techniciens ont été sollicités par des intermédiaires, à l’image de Biskri et Rouabah. D’après le président, le futur entraîneur sera connu après le match du MCEE. Les supporters, eux, préparent une grande ambiance dans les tribunes du stade de l’Unité maghrébine afin de venir en aide aux joueurs et les soutenir jusqu’au sifflet final de l’arbitre afin qu’ils puissent empocher les trois points de la rencontre et se replacer au classement général.

USMH – JSMB reporté

La rencontre de la sixième journée du championnat de ligue 2 qui devait opposer cet après-midi l’USM El Harrach et la JSM Béjaïa a été reportée à mardi prochain, à cause de non-disponibilité de terrain ce week-end dans la capitale. La nouvelle, tombée avant-hier, chamboule le programme de préparation de la formation béjaouie qui s’apprêtait à rejoindre son lieu de regroupement dans la soirée de jeudi à Alger. Ce report, décidé par les instances du football national n’arrange nullement les affaires des protégés du revenant Moes Bouakaz.

Le portier Nafaa Alloui nous a déclaré : «Je dois dire que cette décision de reporter le match d’El Harrach tombe au mauvais moment, on était très concentrés sur ce rendez-vous, que nous voudrions surtout bien négocier pour nous racheter de notre dernière défaite subie à domicile contre la JSMS. Tout le groupe était fin prêt pour aller chercher un résultat positif face à cette équipe de l’USMH afin de mettre un terme à une longue série de contreperformances. Mais ce report brise notre élan. Ce sont là hélas les aléas du football et on doit faire avec». Par ailleurs, le match des équipes réserves des deux clubs est maintenu à sa date initiale et aura lieu ce matin à partir de 10 heures au stade de Bourouba (Alger).

Z. H. / B. O.