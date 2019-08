Repartir sur des bases solides

Les communards de Tizi-Ouzou drivés par Chabane Meftah sont en train de monter en puissance. En effet, le CRB Tizi-Ouzou, qui s’est maintenu en Régionale une, la saison écoulée, annonce la couleur pour la nouvelle saison. Avec un effectif composé de jeunes venus de divers horizons, la bande à Chabane Meftah multiplie les matchs amicaux et affiche une grande détermination pour réaliser une saison pleine et faire plaisir à la famille sportive du CRBTO.

Après le premier match disputé, dimanche passé, en déplacement chez le pensionnaire de la Ligue 2, le RC Arbaâ, où l’équipe s’est inclinée sur le score de 4 à 1, mais avec une belle prestation 1re mi-temps avec l’équipe-type, les coéquipiers de Boudekhil ont donné la réplique au pensionnaire de la DNA, le CR Béni Thour, au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou, mercredi matin. Un match très disputé par les gars de Meftah et Meziani, où les deux équipes ont développé du beau jeu. Au final, la partie s’est soldée, comme elle a commencé, par un résultat vierge. Le lendemain, c’est-à-dire avant-hier, les communards ont disputé leur troisième match de préparation, au stade de Réghaïa. Ils ont donné la réplique à un autre pensionnaire de la DNA, en l’occurrence le RC Arbaâ.

Un match plein pour les jeunes du CRBTO, qui ont malmené leur adversaire, en première mi-temps, en menant au score avec cette réalisation signée par l’attaquant Farès Adane, transfuge de l’Olympique Tizi Rached. En deuxième période, le coach Chabane Meftah a aligné la deuxième équipe, ce qui a permis au NARBR de revenir dans le match et de marquer un deuxième but. La partie s’est achevée sur le score de 2 buts à 1, en faveur du NARB Réghaïa. Mais le CRB Tizi-Ouzou n’a pas démérité et a tenu la dragée haute à l’équipe locale.

Avec la grande détermination et le jeu attractif que présente le CRBTO, il y a de l’espoir de le voir faire sensation en Régionale 1 et marquer de son empreinte la saison sportive avec, à la clé, une autre accession dans l’histoire du club. Ce qui n’est pas à écarter, même s’il est encore prématuré de parler des objectifs. En effet, il faut attendre les cinq ou six premiers matchs pour faire un constat sur les réelles capacités du CRBTO de jouer les premiers rôles. Mais ce qui est certain, c’est que cette jeune équipe aura fière allure et régalera ses supporters.

