Répétition générale avant le WA Boufarik

L’US Béni Douala, qui poursuit sa préparation d’intersaison en prévision du coup d’envoi du Championnat de la DNA groupe Centre, disputera son dernier test amical aujourd’hui.

Elle aura pour adversaire le CRB Tizi Ouzou, dr ivé par un ex-coach de l’USBD, en l’occurrence Chabane Meftah. Ce sera un test de vérité pour le staff technique de l’US Béni Douala, à sa tête Rezki Amrouche, lequel devra dégager l’équipe-type qui débutera le Championnat, le 7 septembre prochain, face au WA Boufarik, chez lui.

Une répétition générale pour les coéquipiers de Dekal, lesquels doivent répondre aux attentes du staff technique et des dirigeants, qui souhaitent que cette saison soit celle de l’US Béni Douala et de son accession en Ligue deux professionnelle. Mais ce ne sera pas facile devant une équipe du CRB Tizi Ouzou qui affiche une belle forme et de bonnes dispositions tactiques. Cela s’est d’ailleurs vérifié lors des différents matchs de préparation disputés contre, respectivement, le RC Arbaâ, le CR Béni Thour, le NARB Réghaïa et le WR Bordj Menaïel.

Un match qui sera certainement très disputé entre les 22 acteurs sur le terrain et devant les supporters qui se déplaceront au stade Oukil Ramdane pour encourager leurs équipes préférées, voir leurs qualités et jauger leur forme actuelle à l’approche du début de la compétition. C’est surtout le cas de l’US Béni Douala, qui est appelée à bien démarrer la saison face au WA Boufar ik drivé par Hocine Yahi. En ce qui concerne les Communards, pensionnaires de la Régionale une, le début de saison aura lieu vers la fin du mois de septembre. Chabane Meftah aura alors le temps pour bien peaufiner sa préparation et mettre en place une équipe compétitive et surtout prête pour réussir son entame.

Massi Boufatis