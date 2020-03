L’avant-centre Belgherbi a frappé fort devant l’USMBA, en inscrivant deux buts. S’exprimant, après le match, il est revenu sur cette précieuse victoire réalisée par son équipe et sur ses deux buts inscrits. Il a aussi évoqué le prochain match face à l’ESS ainsi que d’autres points.

La Dépêche de Kabylie : Après avoir battu l’US Bel Abbès par deux buts à zéro, vous devez certainement être aux anges…

Abdelwahid Belgherbi : Nous sommes très heureux après cette victoire, qui est venue au bon moment. Après la défaite concédée devant le CRB, on a passé une semaine sous pression, avant le match de l’USMBA. Nous étions dans l’obligation de réagir et, Dieu merci, on a atteint notre objectif. Je félicite tous mes coéquipiers pour cette victoire, qui sera très bénéfique pour la suite du parcours.

Vous avez entamé le match en force, en cherchant à marquer dès son coup d’envoi…

Comme je vous l’ai déjà dit, on n’avait pas d’autre choix que de battre l’USMBA pour renouer avec les victoires. On a entamé le match avec la ferme intention de le gagner et on a cherché à ouvrir le score pour jouer plus à l’aise, au fil des minutes. Le premier but inscrit au 1er quart d’heure nous a fait du bien, car il nous a permis de bien gérer cette première mi-temps qu’on a terminée, en notre faveur.

Après ce succès, quelles sont les chances de votre club de jouer le titre ?

Après cette victoire, nous nous sommes relancés pour jouer le titre. Il nous reste plusieurs matchs à disputer et on défendra nos chances à fond, en cherchant les meilleurs résultats. On jouera match par match et on visera la victoire à chaque fois pour rester dans la course au titre.

Le prochain match vous opposera à l’ESS, qui est revenue en force et veut jouer le titre. Une rencontre très importante pour vous, n’est-ce pas ?

Ce match sera très important pour nous contre un concurrent direct pour le titre. Mais on s’attend à ce que la concurrence soit rude. Cependant, du moment qu’on doit ramener des points de l’extérieur et gagner nos matchs à domicile, on partira à Sétif avec la ferme intention de revenir avec les points en jeu.

Sur le plan individuel, vous avez été efficace face à l’USMBA. Qu’avez-vous ressenti, après avoir marqué un doublé ?

J’étais très heureux d’avoir contribué à la précieuse victoire de mon équipe, en marquant deux buts. Je remercie le staff technique pour sa confiance et aussi mes coéquipiers à qui revient le mérite. Je ferai tout pour marquer d’autres buts, afin d’aider mon club à gagner ses matchs. Aussi, je tiens à dire qu’on pense toujours à nos supporters et qu’on fera tout pour les satisfaire.

Propos recueillis par Mustapha Larfi