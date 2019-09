Retrouvailles à Benallouache

Treize rencontres au programme du deuxième tour régional de la coupe d’Algérie, prévu cet après-midi. Cette étape sera incontestablement marquée par le choc derby qui mettra aux prises deux sociétaires de la Régionale 1 : l’ES Azzefoun et l’USM Draa Ben Khedda. Une rencontre qui aura pour cadre le stade mythique Oukil Ramdane de Tizi Ouzou. Seule la formation la mieux préparée et la plus ambitieuse pourra l’emporter.

L’autre choc de ce tour aura pour théâtre le stade Benallouache de Béjaïa, qui renouera sans doute avec une ambiance des grands jours, à l’occasion de ces retrouvailles entre la JS Tichy et le RC Seddouk. Des équipes qui se connaissent bien mais qui ont connu des chemins différents. Ce qui est sûr, c’est qu’entre le sociétaire de la Régionale 1 et celui de la Régionale 2, le match s’annonce palpitant. Pas plus loin de là, plus précisément à Akbou, l’Olympique d’El-Kseur affrontera son homologue du MC Bouira, dans une confrontation qui ne manque pas d’intérêt. A Boghni, le CRB Tizi Ouzou, sociétaire de la Régionale 1, semble bien parti pour passer le cap de l’AS Aït Bouaddou de la division Honneur Tizi Ouzou. Certes, la rencontre s’annonce à l’avantage des communards, exempts du 1er tour, mais combien de fois Dame coupe a fait fi du statut et de l’expérience d’une équipe donnée gagnante ?

Le nouveau promu de la division Régionale 2, l’Olympique Akbou, part aussi avec les faveurs du pronostic face à son adversaire du jour, le DRB Kadiria, pensionnaire de la division Honneur Bouira. L’autre nouveau promu de la Régionale 1, le CM Tidjelabine, accueillera une vielle connaissance, à savoir l’US Soummam. Un match attrayant où chaque équipe tentera d’arracher la qualification au prochain tour.

A Kouba, l’AS Sûreté nationale donnera la réplique à l’OMS El Djazair, tandis que la JS El Biar ira à Birtouta défier le CRB Sidi Moussa (Régionale 1). La jeune formation du WR Tidjelabine, elle, aura l’honneur d’affronter le onze du CRB Bordj El-Kiffan. Toujours à Alger, le stade de Sidi Moussa mettra aux prises l’A. Kourifa avec un habitué de la coupe d’Algérie, en l’occurrence la JSM Chéraga. Au stade Douéra, le DRB Staouali donnera la réplique au WRB Saoula du même palier, alors que l’autre club de Chéraga, l’USDSC, sera opposé au stade Mokrani de Ben Aknoun à la JS Tixeraine, de la Régionale 1. Enfin, à retenir le derby de la wilaya de Boumerdès, qui aura lieu au stade Bordj Ménaïel, entre l’ERB Ouled Moussa, nouveau pensionnaire de la Régionale 1, et l’IRC Boudouaou, de la division Honneur.

Deux chauds derbys à Tizi Ouzou

Le deuxième tour régional de la coupe d’Algérie sera marqué par deux chauds derbys qui s’annoncent alléchants. Le premier opposera, aujourd’hui à 14h, le CRB Tizi-Ouzou, qui évolue en Régionale 1, à l’AS Aït Bouaddou, nouvellement promue en Honneur Tizi Ouzou, au stade de Boghni. Les deux formations feront, à l’occasion, leur entrée en lice dans cette compétition, sachant qu’elles n’ont pas joué le premier tour. En effet, les Tizi Ouzéens ont été exemptés, alors que les jeunots d’Aït Bouaddou sont qualifiés sur tapis vert suite au retrait de l’ES Draâ El-Mizan. Cette entame, les deux antagonistes du jour veulent la réussir afin d’entrevoir la suite sous de bons auspices.

Un enjeu qui promet un match plein entre deux équipes qui renferment une pléiade de jeunes talents avides de s’illustrer en ce début de saison. Le deuxième match promet également d’être explosif entre deux adversaires qui évoluent dans le même palier, à savoir la Régionale 1 .Il s’agit de l’ES Azeffoun et l’USM Draâ Ben Khedda. Deux équipes qui se connaissent bien et qui ne partiront pas ainsi dans l’inconnu. C’est le stade Oukil Ramdane, à partir de 14h, qui abritera cette confrontation laquelle drainera, à coup sûr, la grande foule, notamment les fans des deux antagonistes du jour qui viendront en masse soutenir leurs teams respectifs. Pour rappel, lors du 1er tour, l’USM Draa Ben Khedda s’est qualifiée (2 – 0) aux dépens du DC Boghni et l’ES Azeffoun a éliminé le FC Tadmaït sur un score de quatre buts à un. A signaler que le troisième tour régional est prévu pour mardi prochain.

Tahar H./ S Klari

Le programme

A Kourifa – JSM Chéraga

USDS Cheraga – JS Tixeraine

WR Tidjelabine – CRB Kiffan

DRB Staouéli – WB Saoula

CRBT Ouzou – ASA Bouaddou

Ouled Moussa – IRC Boudouaou

MC Bouira – OS El-Kseur

DRB Kadiria – O Akbou

ASS Nationale – OMSE Djazair

CM Tidjelabine – US Soummam

JS El Biar – CBS Moussa

Azeffoun – USMDB Khedda

RC Seddouk – JS Tichy