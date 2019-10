Saadi Benmerad, nouveau coach des séniors

La direction de l’Espoir de la Jeunesse d’Amizour, à sa tête le président Samir Mammeri, a décidé de confier la barre technique des seniors à Saadi Benmerad. Ce dernier, qui s’occupera aussi des cadettes, avait entamé la préparation d’intersaison au début du mois de septembre passé. Il sera chargé de driver l’équipe première dans le Championnat de la Division 2. «Nous avons décidé de confier la barre technique des seniors à Saadi Benmerad qui était chez les jeunes catégories, la saison écoulée. Notre choix est motivé par le fait qu’il soit compétent et pourrait être utile à l’équipe première, sachant que nous voulons faire bonne figure la saison prochaine. Ce coach sera aussi chargé des cadettes», indiquera le président du club.

Sur un autre registre, Samir Mammeri ajoutera que les minimes sont confiées à Yanis Kernou, les benjamins à Lamine Makhloufi et l’école à Fares Lalaoui. Rappelons que les jeunes catégories de l’EJA évoluent dans le Championnat de la wilaya de Béjaïa. «Nous viserons la 3e place chez les jeunes, afin de participer au Challenge national comme la saison écoulée. On a des joueuses de qualité, qui peuvent atteindre cet objectif. On est conscients de la mission qui nous attend et on les accompagnera de telle sorte que l’objectif de la 3e place soit atteint», affirme le président du club.

R. M.