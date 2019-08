Saison chargée en vue pour l’US Akbou

Présidée par Redouane Kherbouche, l’US Akbou, un club de handball féminin, s’apprête à préparer la nouvelle saison. Ayant achevé la saison passée à la 3e place, juste derrière le champion sortant, le GS Pétroliers, et le vice-champion, le HBC El-Biar, l’USA aura une saison chargée.

En effet, ses éléments seront appelées à jouer sur trois fronts, en l’occurrence : le Championnat, la Coupe d’Algérie ainsi que la Ligue des champions d’Afrique, s’il trouve les moyens financiers pour se déplacer au Cap-Vert afin de prendre part à cette compétition de haut niveau. Et quand on parle de la nouvelle saison, cela sous-entend que la préparation de l’intersaison 2019-2020 approche à grands pas. A cet effet, la direction a décidé que la prise de contact entre les joueuses et le nouveau staff technique aura lieu jeudi prochain, soit le 22 août, à la salle OPOD d’Akbou, et ce à partir de 17h00.

«La direction du club tient à informer les joueuses qu’en prévision de la nouvelle saison sportive 2019-2020, qui approche à grands pas, elles sont tenues de se présenter le jeudi 22 août 2019 à la salle OPOD pour une réunion de prise de contact à partir de 17h», selon une publication sur la page du club. Quant à la reprise des entraînements, dont le début de la préparation d’intersaison 2019, elle est programmée pour le lendemain, soit vendredi prochain (23 août). Une date décidée en commun accord avec le nouveau staff technique des seniors.

A ce titre, la direction du club annonce le retrait du coach Mouloud Aggoun de la barre technique des seniors, après dix ans passés à la tête du staff technique de l’Union Sportive Akbou. Il quitte le club après avoir réussi à le qualifier à une compétition africaine qui fait rêver beaucoup de clubs, en l’occurrence celle de la Ligue des champions. Une compétition à laquelle le voisin de la JS Aouzellaguen avait pris part. «Une belle aventure qui s’arrête après une décennie de bons et loyaux services. Mouloud Aggoun, l’entraîneur principal, met fin à sa mission au sein de l’USA.

Depuis la création du club, anciennement appelé ES Akbou, Mouloud mène un projet qui l’a amené au-delà de tout ce que la raison aurait pu laisser espérer. Il était l’acteur majeur de cette période glorieuse et a contribué fortement à la création et au développement de la section et à la formation des jeunes pour finalement propulser le club en élite. En plus d’avoir permis à l’USA d’occuper une place importante, en Algérie», selon la page du club.

Et d’ajouter que le coach en question, âgé de 39 ans, avait enregistré des succès sur la scène nationale dans les multiples Championnats et Coupes d’Algérie. «Le club est heureux d’avoir fait un bout de chemin avec Mouloud Aggoun et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière», lit-on encore sur la page de l’US Akbou.

M Rahib