Salem Gaci nouvel entraîneur de l’USBD

La direction de l’US Béni Douala a confié les destinées de la barre technique au technicien Salem Gaci. Le successeur de Rezki Amrouche a entamé son travail hier, soit aussitôt après la prise de contact avec ses nouveaux capés. Gaci, qui n’est plus à présenter pour avoir entraîné plusieurs équipes et non des moindres, aura encore deux jours devant lui pour préparer le match face à l’IB Lakhdaria, prévu pour jeudi à 15h, au stade du 1er Novembre (4e journée). Pour rappel, lors des trois rencontres déjà jouées, l’US Béni Douala a concédé deux nuls et une défaite.

S. K.