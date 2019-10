Samy Boussekine nouvel entraîneur

Après s’être séparé de l’ex-coach Hacène Hamouche, dont la direction du club akboucien qui dit que la raison de la séparation avec l’ex-coach de la JSMB est due à la différence dans la vision des choses par rapport au projet du club qui s’étale sur plusieurs années, cette dernière (la direction) a donné carte blanche à l’ex-coach des U19, Khoudir Ait Mehdi, qui a géré la 1ère rencontre de championnat face au CRB Kherrata jouée samedi passé, ponctuée pour rappel par une première défaite des camarades du gardien Hamimi Karim.

Entre temps, les dirigeants étaient à la recherche d’un coach qui sera le véritable successeur de Hamouche. Ils ont jeté leur dévolu sur l’ex-coach adjoint de la JSMB et entraîneur en chef du MOB (Bien qu’avec ce dernier il ne se soit pas éternisé) sans oublier l’US Oued Amizour, en la personne de Samy Boussekine, un coach connu pour sa rigueur et son penchant pour la discipline. Il s’est engagé avec la direction du club après s’être mis d’accord sur les modalités et les objectifs du club pour la saison en cours surtout. Le nouveau coach que nous avons contacté dans l’après-midi de lundi passé, nous a déclaré qu’il était prématuré de parler d’objectif car, pour lui, seul le travail compte pour l’atteindre. C’est ce qu’il nous a déclaré dans un entretien qui sera publié dans les prochaines éditions. Sur un autre registre, le nouveau coach s’est mis d’accord pour travailler avec Khoudir Ait Mehdi comme adjoint et Mourad Boubegtiten comme coach des gardiens de buts. Nous y reviendrons…

R. Medhouche