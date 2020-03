Saoula en danger à Azeffoun

Installé sur le fauteuil de dauphin de la Régionale 1, le WB Saoula aura l’occasion de confirmer son large succès de la précédente journée, face à l’USM Chéraga. Mais le fait qu’il ait affaire à une équipe de l’ES Azeffoun, qui veut soigner son capital point, sous-entend qu’il aura du mal à revenir chez lui avec un bon résultat. En tout cas, il est attendu de pied ferme par les Littoraux, lesquels feront tout pour le freiner dans son élan. Ce qui pourra, le cas échéant, faire les affaires de l’OS El-Kseur qui, après une défaite et un nul en déplacement, devant, respectivement, la JS Tixeraïne (1/0) et le CRB Bordj El-Kiffan (1/1), fera de son mieux pour renouer avec le succès, en recevant une équipe du CRB Tizi Ouzou, qui n’est pas au mieux de sa forme, avec la peu enviable 13ème place bien que les Communards possèdent une marge sécurisante de douze points d’avance sur le dernier.

Une chose est sûre, les Olympiens ont intérêt à se surpasser pour prendre les trois points et rester en contact avec le groupe de tête. Sinon, ce sera Adieu l’accession ! La rencontre se jouera à huis-clos et la pression des supporters, qui était des fois négative, ne sera pas cette fois-ci sur les gars de Yassine Abdiche. L’écart entre eux et le premier est déjà de huit points et il se pourrait qu’il soit revu à la hausse, puisque le chef de file jouera chez lui face à l’EC Oued Smar dans une rencontre où le club local ne ratera certainement pas l’occasion de prendre les trois points et d’assommer les autres poursuivants. Ce qui lui ouvrira grandes les portes de la montée, en DNA. Le 3ème, le CRB Bordj El-Kiffan, effectuera un déplacement à Tidjelabine pour en découdre avec le CMT local, qui sera avide de rachat, après son revers de la précédente journée, en dehors de ses bases, face à Oued Smar (2/1).

Signalons que cette journée verra le déroulement de deux autres rencontres à huis clos. Il s’agit de celle qui opposera l’ERB Ouled Moussa au CA Kouba, soit le 6ème au 5ème, et où le vainqueur maintiendra ses chances d’accession, ou bien à la limite figurera dans le trio de tête à la fin de la saison. La deuxième est celle qui aura lieu au stade d’Aokas, où la JS Tichy, lanterne rouge, jouera contre l’ESM Boudouaou. Une partie, où les Littoraux devront gagner, tout en restant attentifs à ce qui se passe, au stade d’Aïn Benian, où joueront l’avant-dernier, l’USM Chéraga, et l’USM Draâ Ben Khedda. Enfin, l’US Oued Amizour ira à Alger pour en découdre avec la JSM Chéraga, avec comme objectif de confirmer le succès acquis, lors de la 23ème journée.

R. M.

Le programme

Aujourd’hui

JS Tixeraïne – EC Oued Smar

CM Tidjelabine – CRBB Kiffan

ES Azeffoun – WB Saoula

JSM Chéraga – US Oued Amizour

USM Chéraga – USMDB Khedda

JS Tichy – ESM Boudouaou

ERB Ouled Moussa – CA Kouba

OS El-Kseur – CRB Tizi Ouzou