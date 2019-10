«Se tenir prêt pour l’ASK»

Le latéral droit de la JSM Béjaïa, Farouk Benmansour, estime que son équipe a été pénalisée par le report du derby contre le MOB mais affirme au passage que le groupe se prépare assidument pour être prêt pour le rendez-vous de jeudi prochain contre l’AS Khroub.

La Dépêche de Kabylie : Comment est l’état d’esprit du groupe après le report du derby béjaoui ?

Farouk Benmansour : Je crois que le match contre le MOB aurait bien pu avoir lieu en son temps mais, que voulez-vous, les pouvoirs publics ont décidé autrement. Ceci dit, il est à espérer seulement que notre équipe ne soit pas encore pénalisée par une programmation marathonienne car, ne perdons pas de vue que nous aurons à disputer encore un autre match de retard face à l’USMH le 22 octobre prochain. Pour l’heure, on doit rester mobilisés et penser plutôt à la meilleure manière de se tenir prêts pour la rencontre de jeudi prochain face à l’ASK. Un rendez-vous qu’il faudra préparer minutieusement pour parer à toute mauvaise surprise sur notre terrain. De ce fait, notre seul mot d’ordre sera celui d’enchainer par un second succès chez nous, sachant que nous jouerons aussi devant nos supporters.

En évoquant les supporters, ces derniers vous ont beaucoup encensé après avoir inscrit un doublé lors du précédent match contre l’USM Annaba. Cela doit vous réconforter, n’est-ce pas ?

Oui, les encouragements des supporters me vont droit au cœur et je les remercie d’ailleurs. Et puis, il faut savoir que je n’ai fait que mon devoir contre Annaba avec l’aide de mes camarades bien sûr sur le terrain. En vérité, nos chers supporters n’ont jamais cessé d’encourager l’équipe pour aller de l’avant. Jeudi prochain, nous espérons aussi leur présence en masse pour nous soutenir dans cette période de redressement de l’équipe.

Quelque chose à ajouter pour terminer ?

Après un début de saison très laborieux, l’équipe commence à retrouver ses repères et c’est tant mieux pour nous. Disons aussi que la dernière victoire contre l’USMA nous a beaucoup servis sur le plan mental. Sur ce, je ne vous cache pas aussi que le staff technique actuel est en train de réaliser un travail de titan avec toute l’équipe. Du coup, il a l’avantage de connaitre surtout l’ensemble des joueurs qui lui facilitent la mission. Ceci dit, nous avons tous à cœur de rééditer, pourquoi pas, nos performances de la saison passée, sinon mieux.

Propos recueillis par B Ouari