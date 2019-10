«Seule la victoire compte»

Le nouvel entraîneur de l’US Béni Douala, Salem Gaci, estime que la mission de son équipe ne sera guère facile, mais pour lui, il est important de gagner le match face à l’IB Lakhdaria pour retrouver la confiance.

La Dépêche de Kabylie : Comment se sont déroulées les négociations avec les dirigeants du club ?

Salem Gaci : Juste après le départ de Rezki Amrouche de la barre technique, le président Dahmane Azem m’a contacté et m’a proposé de prendre la barre technique. Je n’ai pas hésité un seul instant à accepter cette mission. Après l’avoir rencontré, on s’est mis d’accord sur tous les points et j’ai entamé ma mission à la barre technique.

Vous aurez du pain sur la planche sachant que vous vous êtes contentés de trois séances seulement avant d’affronter l’IB Lakhdaria.

Un vrai handicap pour vous, n’est-ce pas ?

C’est vrai, j’ai pris l’équipe cette semaine et j’ai effectué deux séances et la troisième aujourd’hui (Ndlr, hier), mais bon le plus important, c’est de remobiliser le groupe et de le préparer sur le plan psychologique pour réussir la première victoire de la saison. L’équipe n’a pas gagné en trois matchs et s’est contentée de deux matchs nuls et une défaite. Donc, il est temps de gagner, quelle que soit la qualité de l’adversaire.

Mais l’équipe de Lakhdaria a le vent en poupe avec deux succès et un nul…

Peu importe la qualité de l’adversaire, on joue chez nous et devant nos supporters. Donc, on doit gagner, un point c’est tout. L’erreur n’est pas permise et j’ai confiance en mes joueurs, pour transcender et prendre les trois points qui seront mis en jeu. C’est vrai il y a la fatigue du long voyage par bus à Touggourt en aller-retour, mais avec la volonté qui anime le groupe, je crois qu’on peut gagner.

Vous paraissez optimiste et confiant quant à l’avenir de l’USBD ?

Ce n’est que le début du championnat et le parcours est encore long. Avec le sérieux dans le travail et la mobilisation de tout le monde, l’US Béni Douala rebondira de fort belle manière et jouera les premiers rôles comme à l’accoutumée.

Entretien réalisé par M. B.