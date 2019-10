Si Salem et Haroun en renfort

Les deux anciens joueurs de la JSK, Si Salem et Haroun, libérés par la direction du club, porteront les couleurs du KC Taguemount Azzouz, cette saison. Ainsi, le nouvel entraîneur du KCT, Rabah Smaili, a fait appel à plusieurs jeunes de la JSK pour défendre les couleurs de l’équipe en Championnat de wilaya de la Division honneur de Tizi Ouzou. A noter que Si Salem et Haroun ont opté pour ce club pour ne pas rester inactifs cette saison, avec l’objectif de lui apporter un plus et pourquoi pas l’aider à accéder en Régionale deux, tout en visant le haut niveau. Haroun, un défenseur de qualité, et Si Salem, un attaquant qui possède des capacités offensives, peuvent être une bonne affaire pour le KCT et lui être d’un grand apport pour réaliser une saison pleine.

Pour sa part, le staff technique, à sa tête Rabah Smaili, qui était chez les jeunes de la JSK, la saison écoulée, mise beaucoup ces deux éléments pour permettre au club de renouer avec ses traditions. Certes, ce ne sera pas facile mais avec la présence de joueurs de leur trempe, il y a de quoi espérer. De toutes les manières, ces deux éléments sont animés d’une grande volonté pour aider leur nouvelle équipe à faire sensation et à surprendre ses adversaires.

M. B.