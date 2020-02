SS Sidi-Aïch à l’écoute de Benallouache

Le duel à distance que se livre depuis des semaines le duo de tête JS Djermouna et SS Sidi-Aïch tient en haleine les férus du ballon rond dans ce palier. Pour le compte de cette vingtième journée, la JSD se rendra à Bejaia pour défier la JS Ighil Ouazzoug dans un match où les poulains de Zahir Heddadj partiront avec les faveurs des pronostics devant une équipe qui reste prenable à domicile. Certes, une mission quelque peu difficile pour les camarades de Messaoudene mais tout reste possible pour qu’ils obtiennent un résultat positif à condition d’y oser. En tout cas, les gars de Djermouna savent pertinemment qu’un faux pas leur fera perdre leur fauteuil du fait que le nouveau Co leader, le doyen des clubs de la Kabylie, SSSA, tout fraîchement installé sur la plus haute marche du podium aux côtés de la JS Djermouna, à la faveur d’excellents résultats obtenus depuis plusieurs rencontres, a actuellement le vent en poupe au point d’être irrésistible, ce qui lui donne le statut de favori dans ce match qu’il disputera sur sa terre d’accueil d’Ighzer Amokrane face à l’O M’Cisna.

Il ne devrait en principe éprouver aucune difficulté à s’imposer afin de consolider un peu plus son nouveau statut de leader et pourrait même soigner son goal-average. Après avoir réalisé une excellente opération, la journée précédente, à Seddouk, où ils ont étrillé (8-1) le CRB Aït R’Zine, les camarades du petit lutin Arezki Dif devront confirmer lors de la réception cet après-midi d’une autre équipe mal classée. Avec une équipe en pleine euphorie et dynamisée par ses remarquables prestations, l’équipe des Diables rouges compte continuer sur sa lancée en évitant l’écueil représenté par son adversaire du jour. Ce qui semble à la portée des poulains de Samir Amaouche qui auront la partie facile pour s’octroyer les trois points de la victoire qui lui permettront de rester sur le toit de ce groupe que se disputent plusieurs formations. Sur leur terrain, et encouragés par leurs supporteurs, les joueurs de Sidi-Aïch qui crachent le feu ces dernières semaines sont décidés à répondre présents, en offrant au public une prestation à la hauteur des attentes, sans pour autant, sous-estimer leur adversaire du jour qui, en dépit de sa position et comme en témoigne sa défaite at home du weekend dernier face à l’ARB Barbacha, ne viendra pas en victime toute désignée mais, tentera tout de même, de faire bonne figure même si la mission paraît difficilement réalisable.

De son côté, le NC Bejaia qui reste sur une amère défaite dans son fief devant Souk El Tenine, en jouant encore une fois chez lui, face au CRB Aït R’Zine, part avec les faveurs des pronostics pour engranger les trois points de la victoire qui lui permettront de conserver sa troisième place. À suivre le choc qui mettra aux prises deux équipes postulant toujours à l’accession, qui ne sont autres que le CRB Souk El Tenine local et l’ARB Barbacha. Un match très important pour les deux équipes mais pas décisif. Quant au CRB Aokas, il n’éprouvera certainement aucune difficulté à s’imposer à domicile devant la Protection Civile. Pour sa part, la JS Melbou tentera de passer l’écueil de l’AS Taassast alors que la JSB Amizour n’aura d’autre choix que d’empocher les trois points de la victoire afin de s’éloigner de la zone des turbulences, mais les poulains d’Ouatmani auront du pain sur la planche avec la venue de la redoutable formation de Gouraya. Enfin les Olympiens de Feraoun qui ferment la marche du classement seront obligés de confirmer leur dernier large succès face aux Pompiers avec la réception de la coriace formation du RC Ighil Ali s’ils veulent demeurer dans ce palier.

Tahar H.

Le programme

NC Béjaïa – CRBA R’Zine

JSB Amizour – Gouraya Béjaïa

JS Melbou – AS Taassast

O Feraoun – RC Ighil Ali

JSI Ouazzoug – JS Djermouna

CRBS Tenine – ARB Barbacha

CRB Aokas – CSP Civile

SS Sid-Aïch – O M’Cisna