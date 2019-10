«Supporters, soyez vigilants !»

Prenant la parole lors de la conférence de presse d’avant-hier, le président délégué et porte- parole de la JSK, Mouloud Iboud, a lancé un appel aux supporters afin de soutenir leur club et d’éviter les polémiques et tout ce qui peut apporter atteinte au club. «Le président Mellal ne devait pas citer le nom de l’ancien président, il devait dire juste l’ancien président sans le nommer dans sa déclaration. Supporters de la JSK dans toute la Kabylie, je vous demande d’appeler au calme et d’éviter les polémiques.

La JSK vous appartient et vous êtes concernés et par les victoires et par les défaites. On se retrouve aujourd’hui dans une situation où nous sommes SDF et on cherche un stade depuis une semaine et cela à cause du comportement de certains supporters malintentionnés et mal orientés. Aidez-nous et soyez derrière l’équipe qui a besoin du soutien de tout le monde. Soyons tous derrière l’équipe qui est aujourd’hui dans la phase des poules. On a introduit un recours et on a demandé de jouer les trois autres matchs à huis clos à Tizi Ouzou», a déclaré Iboud qui est également revenu sur la polémique entre le président Mellal et son prédécesseur à la tête du club, Mohand Cherif Hannachi, à la suite des incidents du match JSK-CRB. Mouloud Iboud a affirmé que Mellal ne devait pas citer le nom de famille de l’ex président.

« Il n’aurait pas dû citer le nom, parce que quand on cite le nom c’est toute la famille qui est concernée, il aurait dû tout simplement dire l’ancien président de la JSK ». Pour rappel, le président Chérif Mellal a porté des propos assez virulents à l’encontre de l’ancien président Moh Chérif Hannachi, en l’accusant d’être le principal instigateur des événements regrettables qui se dont déroulés au stade du 1er novembre, lors du match JSK-CRB. « Nous devons le dire et le redire. Hannachi, c’est l’initiateur de ce sabotage. Depuis le début, il se réunissait près du stade, dans une cafétéria où il ramenait des gens et les montait contre l’équipe de la JSK. Ils surveillaient le moindre faux pas de l’équipe pour s’adonner à la violence et aux troubles ». Une sortie qui a fait réagir Hannachi à travers un communiqué rendu public mercredi dernier où il avait annoncé avoir déposé plainte contre son successeur à la JSK, qu’il accuse de diffamation, suite aux accusations portées contre lui par Mellal.

M. L.