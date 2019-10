«Terminer l’aller dans une bonne position»

Le président Cherif Mellal est heureux de la victoire réalisée par ses poulains face à L’ESS. S’exprimant à l’issue du match de dimanche, le chairman kabyle a déclaré : «C’est une victoire importante qu’on a réalisée contre l’ESS à Bologhine et à huis clos. L’équipe a trouvé des difficultés à s’imposer devant des gradins vides. Mais Dieu merci, la volonté des joueurs a fait la différence, nous allons encore chercher d’autres victoires, notre objectif est de terminer la phase aller parmi les premiers». Mellal ajoutera : «Comme ça s’est vu, l’équipe n’a pas très bien joué, en raison du huis clos.

Les joueurs ont trouvé des difficultés, mais le plus important, c’est la victoire. On a empoché trois précieux points qui nous permettent d’améliorer notre classement». S’exprimant sur la sanction infligée à la JSK, Mellal dira : «Le huis clos a beaucoup pénalisé l’équipe aujourd’hui face à l’ESS. On devait jouer ce match à Tizi devant des gradins archicombles, malheureusement, il y eu cette lourde sanction». Le président de la JSK a néanmoins promis : «Nous allons maintenant mettre le cap sur le prochain match face à l’ASO. C’est un autre match difficile qui nous attend et nous allons faire le déplacement avec l’objectif d’enchaîner un autre succès». Abordant la sanction des 4 matchs à huis clos, Mellal a expliqué : «Nous avons été reçus la semaine dernière par la commission de discipline, suite aux derniers incidents qui ont émaillé le match contre le CRB. On a introduit un recours auprès de cette commission pour demander de jouer les trois autres matchs à domicile à Tizi Ouzou.

J’espère qu’on aura une réponse favorable». interrogé quant aux espoirs de l’équipe dans la phase des poules de la ligue des champions, Mellal dira : «Nous nous sommes qualifiés pour la phase des poules et nous défendrons nos chances à fond pour aller le plus loin possible. Nos chances sont les mêmes que les autres clubs qualifiés, car la JSK demeure un géant du football africain qui a déjà remporté des coupes et atteint les tours les plus avancés des différentes compétitions», a-t-il conclu.

M. L.