Tournoi de foot à six

Le village Tighilt Mahmoud relevant de la commune de Souk El-Tenine dans la daïra de Maâtkas, au sud de Tizi-Ouzou, et l’association sportive locale organisent un tournoi de football destiné aux amateurs du sport roi, à partir de 18 ans, et ce du 1er au 10 août. A cet effet, une douzaine d’équipes a été formée à travers les quartiers du village. Des équipes à six joueurs.

«Pour briser la monotonie, nous avons décidé d’organiser un tournoi de foot au profit de nos jeunes. 12 équipes de 10 joueurs (dont 4 remplaçants) ont été formées. Trois groupes sont constitués pour un mini-Championnat, qui verra l’accession des deux premiers de chaque groupe et des deux meilleures équipes classées à la 3e place pour animer les quarts de finale. Dans l’aire de jeu du village, une grande ambiance règne quotidiennement, en fin d’après-midi. Nos jeunes et notre diaspora, en l’espace d’une dizaine de jours, auront l’occasion de pratiquer leur sport favori et surtout d’essayer d’aller le plus loin possible dans cette compétition pour gagner la Coupe et les cadeaux mis en jeu», a indiqué Rabah Chebiri, l’un des organisateurs, tout en précisant que «ce tournoi a été rendu possible grâce à la contribution d’un donateur résidant en France, en l’occurrence Ouidir Rachid.

Ce dernier a mis à notre disposition tous les moyens dont nous avons besoin, notamment des ballons, des filets, des tenues et des trophées. Nous le remercions pour ce geste d’une grande valeur». A signaler que la finale de ce tournoi aura lieu le 10 août, soit la veille de l’Aïd El Adha. «Un grand merci aux organisateurs et aux donateurs. Toutefois, nous demandons aux autorités locales de s’intéresser davantage à la jeunesse, qui se morfond et tombe dans la monotonie», a indiqué l’un des joueurs.

Hocine T.