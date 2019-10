Tournoi en hommage à feu Antar Hamichi

Louable est l’initiative du collectif des fonctionnaires de la commune de M’Chedallah et d’Ahnif qui ont décidé d’organiser un tournoi de football en hommage à leur collègue et ami, feu Hamichi Antar, ancien sportif et chef de service au niveau de la commune d’Ahnif décédé le 11 juin dernier à l’âge de 49 ans. Le tournoi qui a démarré le jeudi 3 octobre jusqu’au 14 du même mois, se déroule au niveau du stade communal Taleb Achour de M’Chedallah. Six clubs représentant les équipes des communes de la daïra de M’Chedallah, à savoir Chorfa, Aghbalou, Ahnif, M’Chedallah, Saharidj, Ath Mansour y prennent part. Le coup d’envoi a été donné jeudi dernier, en présence des équipes participantes ainsi que les amis et la famille du défunt, notamment son frère Abdennour et son fils Hani. C’est d’ailleurs ce dernier qui donnera le coup d’envoi de la première rencontre dudit tournoi après une minute de silence observée à la mémoire du défunt. Ceci dit, le tournoi hommage est une occasion de trouvaille et de témoignages concernant le défunt. Tout le monde lui reconnait sa modestie, sa simplicité et son dévouement au service de ces concitoyens et de toute la région.

M’hena A.