Travail technico-tactique hier matin

Les Canaris se sont entraînés, hier matin, au stade du 1er Novembre sous la houlette du coach Hubert Velud. Une séance consacrée au volet technico-tactique avec plusieurs exercices au menu. Le coach a beaucoup insisté sur l’efficacité devant les buts, lors des exercices programmés, car il veut que son attaque soit à la hauteur face au CSC et capable d’enregistrer un bon résultat, ce mercredi dans la soirée, au stade Hamlaoui.

Bensayah, Bencherifa et Addadi reprennent aujourd’hui

Les trois internationaux de la JSK sélectionnés en Équipe nationale, à savoir Addadi, Bensayah et Bencherifa, reprendront les entraînements aujourd’hui. Ils avaient, pour rappel, pris part au match face au Maroc, avant-hier. En tout cas, leur coach compte énormément sur eux pour apporter un plus et aider la JSK à enregistrer un bon résultat devant les Sanafir. De son côté le président de la JSK Cherif Mellal, parti en Allemagne pour passer quelques jours en famille, depuis une semaine, est attendu aujourd’hui pour reprendre ses fonctions, au sein de la JSK. Le chairman kabyle devra se réunir avec le staff technique et les joueurs afin de les motiver pour gagner le prochain match qui les attend et se racheter de la défaite concédée devant l’ASO, lors de la précédente journée. Très déçu par la dernière contre-performance de ses poulains, il attend une belle réaction de leur part pour renouer avec les victoires.

Départ pour Constantine demain soir

Les Jaune et Vert rallieront la ville de Constantine, demain soir, par avion, en prévision de la rencontre programmée le lendemain. Le départ de la délégation kabyle est prévu à 18h30 à partir de l’aéroport d’Alger. Une fois sur place, coéquipiers de Bencherifa seront hébergés à l’hôtel Panoramique, où ils passeront la nuit. Pour leur part, le staff technique et les dirigeants feront le maximum pour les mettre dans de bonnes conditions avant le jour J.

Le CSC invite la JSK à un dîner

La direction des Sanafir compte organiser un dîner en l’honneur de la JSK, et ce à l’occasion de ce match comptant pour la 8e journée du Championnat. Un geste salué par les responsables des Jaune et Vert qui ont de bonnes relations avec leurs homologues du CSC, en dépit de tout ce qui est arrivé, la saison passée, lors de la rencontre ayant opposé les Constantinois à l’USMA, lors de la dernière journée du Championnat.

