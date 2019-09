Troisième match amical au menu

Le pensionnaire de la division Pré-honneur de Tizi Ouzou, Aït Yahia Union Sport, multiplie les matchs amicaux ces derniers temps. Après avoir donné la réplique à une équipe locale d’Ath Yahia, les poulains d’Ali Aït Maâmar ont croisé le fer avec l’AC Yakouren de la division Honneur. Un match très disputé qui s’est achevé sur le score de 2 à 1 en faveur de l’équipe de Yakouren. Un troisième test a eu lieu cette semaine, face à une équipe composée de joueurs de l’O Taourirt Mokrane et l’Olympique N’Ath Yirathen, au stade d’Abi Youcef.

Une rencontre qui a été dominée de bout en bout par les coéquipiers d’Oumahamed Boukhalfa et qui s’est achevée sur un score large de l’AYUS. Un autre match est enore prévu demain au stade d’Ath Mahmoud contre le KC Taguemount Azzouz. Il s’agit là d’un bon test pour les camarades du revenant Sadi Abdenour, qui a évolué lors des deux précédentes saisons au CRB Tizi Ouzou et à l’Olympique Taourirt Mokrane.

Cette joute va donc leur permettre de parfaire davantage leurs automatismes, en prévision de la nouvelle saison qui se profile à l’horizon. Le président Ibrahim Ihaddadène estime que le groupe travaille avec sérieux et abnégation sous la houlette d’Aït Maâmar Ali et répondent bien à la charge à laquelle ils sont soumis. «On est confiants quant aux capacités de ce groupe de faire sensation cette saison et d’honorer les couleurs de l’AYUS en championnat et réussir, pourquoi pas, une accession au finish», déclare Ibrahim Ihaddadène qui croit dur comme fer que l’AYUS aura son mot à dire en championnat. «Avec l’aide de tout le monde : autorités locales, entrepreneurs de la région… ces jeunes athlètes de l’AYUS seront à la hauteur et représenteront dignement la région d’Ath Yahia en compétition officielle», conclut-il.

M. B.