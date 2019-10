Ultimes réglages avant l’entrée en scène

À quatre jours de l’entame du championnat de la division Régionale 2, au CRB Kherrata, on s’attèle aux derniers réglages pour être fin prêt avec la réception du nouveau promu l’Olympique d’Akbou, candidat à l’accession et qui vient de se séparer de son entraîneur, Ahcene Hammouche. Un match que les joueurs du jeune entraîneur Nadjib Bedouhene veulent absolument réussir d’autant plus qu’ils évolueront à domicile et devant leur merveilleux supporteurs. La préparation entamée voilà un peu plus d’un mois a donné lieu à énormément de satisfactions dans la mesure où le programme établi par le staff technique a été respecté à la lettre.

Les joutes amicales disputées ont laissé apparaître une réelle progression lors des prestations fournies, ce qui laisse penser que les joueurs du président Ramli Hamoudi sont en train de monter en puissance pour atteindre leur vitesse de croisière lors du match inaugural de ce weekend, il est vrai, très attendu par les fans afin d’en savoir plus sur les potentialités de leur équipe. Celle-ci ne cache pas ses ambitions de jouer les premiers rôles comme la saison écoulée où les Rouge et Noir ont terminé à la 5eme place dans un groupe renfermant d’excellentes équipes. Conscients de la difficulté de la tâche, les dirigeants mettent les bouchées doubles pour mener à bien leur mission, celle de réussir. Il reste seulement à espérer que les moyens financiers suivront car le projet de donner une grande équipe à la ville historique de Kherrata mérite d’être soutenu, surtout que la volonté d’y parvenir existe bel et bien.

Tahar H.