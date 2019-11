Un bon galop avant la JSM Skikda

Les Crabes ont repris les entraînements, avant-hier matin, au stade de l’Unité maghrébine, après le long déplacement effectué à l’ouest du pays d’où ils sont revenus avec un nul devant le MC Saïda (0 – 0). Une séance qui a vu la présence de la majorité des joueurs y compris les deux blessés Boukbouka et Gharbi. Ayant eu le feu vert du médecin pour intégrer le groupe, ils se sont entraînés le plus normalement du monde.

Concernant Hamza Ayad, blessé lors d’un télescopage avec Bellal, il s’est contenté de tours de piste et de suivre un léger programme concocté par le staff technique. Il est à rappeler que dans l’après-midi de mardi dernier, Latrèche a programmé un match amical devant l’équipe de l’AS Taassast (Pré-honneur). Une occasion de donner plus de temps de jeu aux joueurs revenus de blessures et voir à l’œuvre les autres. Cette joute amicale s’est soldée par la victoire des Crabes sur le score de 6 à 1 grâce aux réalisations de Timericht, Kaci (SP), Benabdi, Ouali, Soltane et Rabti.

Elle a aussi permis au coach de préparer le groupe pour le match de samedi prochain contre la JSMS et sur lequel, il mise beaucoup. Mais Latrèche, bien que soulagé après le retour de Benabdi (suspendu), Boukbouka et Gharbi, doit se passer des services de son gardien titulaire, Bencherif, qui a reçu un carton jaune, le 4e depuis le début de la saison, synonyme de suspension automatique. Le comble est que le deuxième gardien du MOB, Boufenache, n’a pas encore repris suite à sa méchante blessure, ce qui met l’entraîneur des gardiens, Tifour, dans l’embarras, lui qui doit préparer le jeune Bellahce pour jouer d’entrée.

Ce sera aussi une bonne opportunité à saisir par le jeune Bellache, afin de montrer ses qualités intrinsèques et s’imposer comme un concurrent direct des deux expérimentés gardiens Bencherif et Boufenache. Le prochain match sera aussi une opportunité pour les joueurs de confirmer le nul de Saïda et d’enchaîner un troisième bon résultat de suite. Une chose est sûre, cette rencontre ne sera pas facile devant une équipe de la JSMS imprévisible avec ses résultats mi-figue mi-raisin, lors des onze matchs joués durant la première partie du Championnat.

Dans ce sens, l’entraîneur des Crabes doit prendre ses précautions afin de ne pas tomber dans le piège de la facilité, tout en restant très vigilant et concentré, tout le long de la partie et jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. De son côté, la direction fait de son mieux pour réunir l’argent nécessaire pour verser au moins une mensualité aux joueurs, malgré la situation critique et la crise financière que vit le club. Les supporters, eux, seront au rendez-vous, ce samedi, pour garnir les gradins du stade et encourager les camarades de Bouledieb afin qu’ils puissent passer l’écueil skikdi avec le moins de dégâts possibles.

Les amoureux du MOB, qui étaient très contents du dernier résultat de Saïda, souhaitent que samedi, les Vert et Noir le confirment, en glanant les trois points qui vont les hisser en haut du tableau, en attendant la programmation du match retard contre la JSMB.

Z. H.