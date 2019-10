Un bon point pour l’US Béni Douala

La formation de l’US Béni Douala, qui restait sur une défaite at home devant l’ESM Koléa, s’est ressaisie, avant-hier, au stade de Touggourt, en tenant en échec le NRBT local. Elle est revenue à Tizi Ouzou avec un précieux point, qui est bon pour le moral. Au cours de cette rencontre, les poulains de Rezki Amrouche et Lamara Douicher, qui étaient menés au score en première mi-temps, ont réussi à rétablir l’équilibre à la 77’ par l’avant-centre Islam Mankoura. Un but qui a donné des ailes aux joueurs qui auraient même pu doubler la mise. Sans conteste, les Ath Douala ont fait un match plein et se sont procuré de nombreuses occasions, surtout sur cette action où le ballon est renvoyé par la barre transversale.

Sans conteste, ce point va pousser les coéquipiers de Mohamed Issam Atamna à redoubler d’efforts afin d’arracher la victoire, la première du genre, la semaine prochaine, pour ne pas perdre de vue les équipes du peloton de tête, qui ont pris de l’avance. Il est question, notamment, du WR Msila, le leader, qui a fait le plein en gagnant son troisième match de suite, cette fois-ci en déplacement face au NARB Réghaïa sur le score d’un but à zéro. Il en est de même pour l’IB Lakhdaria, qui s’est distingué à Boumerdès en s’imposant sur le score fleuve de 3 à 0 devant le RCB local.

Les gars de l’ex-Palestro occupent ainsi la deuxième place avec sept points, aux côtés de l’ES Ben Aknoun, qui a battu l’ESM Koléa devant son public par deux buts à un, et du CR Béni Thour, lequel a fait match nul (1 à 1), en déplacement, devant le CRB Aïn Oussara. Enfin, le CRB Dar El Beïda a pris le meilleur sur l’IB Khemis El Khechna, en s’imposant par deux buts à un. Pour rappel, jeudi, le WA Boufarik avait gagné devant l’USM Blida (1 à 0) dans le derby de la ville des Roses, tandis que le RC Kouba est venu à bout de la JS Haï Djabel sur le score de deux buts à un.

Massi Boufatis

Les résultats

RC Kouba 2 – JS Haï Djabel 1

WA Boufarik 1 – USM Blida 0

NRB Touggourt 1 – USB Douala 1

NARB Réghaïa 0 – WR Msila 1

CRBD Beïda 2 – IBKE Khechna 1

CRBA Oussara 1 – CRB Thour 1

ESM Koléa 1 – ESB Aknoun 2

RC Boumerdès 0 – IB Lakhdaria 3