Un bon test avant l’ASO Chlef

Le club kabyle a entamé avant-hier la préparation du match face à l’ASO qui se jouera après-demain samedi au stade Boumezrag de Chlef, un match qui rentre dans le cadre de la mise à jour du calendrier de la 4e journée du championnat de ligue 1. Si les titulaires se sont juste entrainés, les remplaçants ont joué un match amical face à la formation de la JSBM au stade du 1er novembre. Avec un effectif composé de Benbot – Belaili – Tizi Bouali – Bounoua – Daibache – Raiah – Aït Abdeslam – Matoub – El Orfi – Tafni et Renai, la JSK s’est imposée sur le score de 4 buts à 2.

Les réalisations kabyles ont été inscrites par Daibeche – Tafni – Rayah et El Orfi. Dans l’ensemble, les Kabyles ont été bons, notamment en attaque où l’efficacité fut au rendez-vous. Les joueurs alignés ont fait de leur mieux pour convaincre le coach qu’ils méritent de jouer avec l’équipe première lors des prochains rendez-vous. Par ailleurs, cette joute amicale a été un bon test pour les remplaçants qui ont ainsi gagné un temps de jeu et sont restés compétitifs. Velud veut avoir tous ses joueurs prêts pour avoir plus de solutions lors du match face à l’ASO et tous les matchs à venir de l’équipe. Le coach kabyle apportera les derniers réglages aujourd’hui et demain vendredi avant le match de samedi, où le groupe devra confirmer la victoire de dimanche dernier face à l’ESS.

Sambou a passé son test

Comme prévu, le défenseur gambien Kaba Sambou a entamé les tests avec la JSK pour son probable recrutement. Le joueur a été incorporé à la 44ème minute du match amical face à la JSBM avant-hier soir. Le joueur a donné le meilleur de lui même pour tenter de convaincre de ses compétences. Cependant, le coach kabyle le verra encore pendant quelques jours avant de trancher. Pour rappel, Velud avait affirmé que l’équipe a besoin de renfort, reste à savoir maintenant si Sambou donnera satisfaction et deviendra Canari, les prochains jours nous le diront.

Juma reprendra après l’ASO

Selon une source proche de la direction, l’attaquant Juma reprendra la compétition avec ses coéquipiers après le match d’après-demain face à l’ASO à Chlef. Blessé depuis quelques semaines, le joueur est à présent rétabli. Le coach kabyle souhaite récupérer tous ses joueurs pour avoir plusieurs solutions dans les prochaines rencontres.

