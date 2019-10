Un club aux grandes ambitions

Malgré le manque de moyens, surtout d’un terrain de jeu, les dirigeants de l’Union Sportive Abaynu, un club de handball créé en 2014, à l’ouest de la ville de Timezrit (Béjaïa), font de leur mieux afin d’atteindre les objectifs tracés. Pour sa part, le staff technique ne lésine pas sur les efforts pour mettre au devant de la scène ce club qui évolue dans le Championnat de wilaya de handball avec les deux catégories garçons et filles. Ainsi, on retrouve Rahim Ghebrioua à la tête des U13, U15 et U17, Younes Naït-Idir qui s’occupe des U12, U14 et U16. Sans oublier Rafik Yakouben, qui est chargé de la préparation physique des athlètes de toutes les catégories. Grâce à ces entraîneurs, l’US Abaynu a pris la 2e place en Coupe de wilaya durant la saison 2016-2017, chez les U14, et la 1re place chez les U13 et U14, au terme de la saison 2017-2018. Sans oublier la 1re place, au Championnat de wilaya, saison 2018-2019 avec les U14.

Le club a participé également au Tournoi international d’amitié, qui s’est déroulé au mois de juillet passé dans la capitale catalogne, Barcelone, (Espagne). Par ailleurs, US Abaynou, présidé par Younes Naït-Idir, qui est en même temps coach, envisage de participer au tournoi international «The Paris World Game», lequel aura lieu en juillet 2020. Certes, l’USA est un club aux petits moyens mais il a de grandes ambitions, avec des dirigeants qui ne lésinent pas sur les efforts pour le faire avancer afin qu’il connaisse des jours meilleurs et enregistre de belles performances, sur les plans local, national et même international.

R. M.