Un millier de coureurs attendus

Le stade communal Salah Benallouache de Béjaïa sera au rendez-vous, demain, avec l’histoire de notre révolution avec le déroulement de la 5e édition du Challenge national des martyrs de la ville de Béjaïa. Ce challenge sera une très belle occasion pour rendre hommage aux 13 martyrs, assassinés collectivement à Taassast (hauteurs de Béjaïa), un certain 3 février 1958. Il s’agit de : Brahim Semmache, Mustapha Ainass, Boualem Khelifi, Mohamed Aït Khera, Belkacem Bennai, Salah Bouchemal, Mohamed Saidani, Abdenour Kebache, Mahamed Kernouane, Belkacem Smaili, Smail Ladjouz, Abdelhak Benalouache et Youcef Bouchebbah.

Pour sa part, l’association Amel Madinet Béjaïa (AMB), club organisateur, a tout réuni pour la réussite de cet évènement qui commence à faire partie des habitudes des Béjaouis qui l’attendent avec impatience chaque 1er novembre. En ce qui concerne l’itinéraire tracé par les organisateurs, il débutera du Stade Benallouache – La Porte Sarrasine – La Brise-de- mer – Les Oliviers – Le Camp de la marine – La porte de Gouraya – La mosquée Sidi Ouali – Le musée du Moudjahid – Le Bois sacré – Arrivée au stade Benallouache. Les préparatifs pour cette édition ont été à la hauteur de cette date historique et toutes les énergies du club sont mobilisées pour ce grand évènement, qui va jumeler entre la compétition sportive et la célébration de l’anniversaire du déclenchement de la Révolution.

Il faut savoir aussi que ce challenge est unique en Algérie, vu son caractère de course de montagne et son cachet touristique, en plus d’être sportif. En outre, les organisateurs misent cette année sur une forte présence qui dépasserait 1 000 participants afin de représenter une trentaine de wilayas. Cette course de 12 km concernera, pour rappel, toutes les personnes ayant plus de 18 ans qui seront classées en 5 catégories pour les hommes (18-26 ans, 27-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans et 55 ans et plus), alors que chez les femmes, elles seront réparties en 4 catégories (18-26 ans, 27-34 ans et 35-44 ans et 45 ans et plus).

Z. H.