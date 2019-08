Un second stage d’intersaison à Sétif

L’un des nouveaux promus en Régionale 2, l’Olympique Akbou qui évoluera la saison prochaine (2019-2020) dans le groupe A, poursuit sa préparation d’intersaison en vue de bien débuter l’exercice sportif prochain avec de meilleures notes.

Ainsi donc, et depuis l’entame de la préparation d’intersaison le 22 juillet passé, le club avait joué cinq joutes amicales face respectivement à la JSM Béjaïa au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa (Défaite sur le score de deux à zéro), aux espoirs du MC Alger avec un nul (3 – 3) lors de la première rencontre joué à Haizer et une défaite de 4 à 3 lors de la deuxième rencontre, puis face aux espoirs du MO Béjaïa (Victoire sur le score de 3 à 0) et enfin face à l’équipe première du MO Béjaïa au stade Opod de Guendouza, avec une petite défaite sur le score étriqué d’un but à zéro (0 – 1).

Hier encore, une autre joute amicale a été programmée face au RC Sedddouk, un club qui évoluera également dans le même groupe (A) que l’O Akbou. Cette rencontre qui s’est jouée au stade Opod de Guendouza était une occasion pour le coach Hacène Hamouche de faire tourner son effectif, en utilisant les variantes nécessaires dans les trois compartiments de jeu de l’équipe. Une joute amicale qui s’est jouée en trois mi-temps de 30 minutes chacune.

Dans cette rencontre, les camarades de Beladjat Matouk ont atomisé leur adversaire sur le score de 5 à 1, signés par Ait Ikhlef Lotfi et Akkouche Yacine durant la 1ère mi-temps, et par le capitaine d’équipe Nait Yahia Karim. Les deux autres buts étaient l’œuvre de Redouane Khaled et Mazar. Cette rencontre était la dernière du premier microcycle programmé par le staff technique, alors que le stage de Sétif a bel et bien débuté hier soir au complexe sportif d’El-Baz, se trouvant dans la ville d’Ain El-Fouara (Sétif).

R Medhouche