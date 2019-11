Un seul mot d’ordre : la victoire

La JSK recevra Vita Club demain à 17h au stade du 1er Novembre, dans le cadre de la 1ère journée de la phase des poules de la Ligue des champions africaine. Après avoir passé le cap d’El Merrikh du Soudan et le Horoya de Conakry de la Guinée lors des deux premiers tours, la JSK vise maintenant les quarts de finale de la compétition. Et pour atteindre cet objectif, les Canaris devront d’abord gagner face au Vita Club. «On prépare sérieusement le match face au Vita Club et notre seul objectif est la victoire.

Nous nous attendons à match sera difficile face aux Congolais, nous jouerons chez nous et cela nous portera. On veut aller loin dans cette compétition et cela passe impérativement par une victoire ce vendredi. Nos supporters comptent sur nous et nous n’avons pas l’intention de les décevoir», a déclaré le capitaine kabyle, Nabil Saâdou. L’entraîneur de la JSK, le Français Hubert Velud, a relevé la nécessité de bien entamer l’aventure face à l’actuel 4e du championnat de RDC, qui reste sur un match nul dimanche en déplacement face à Motema Pembe (1-1). « Je sais que mes joueurs sont capables de se transcender dans les grands rendez-vous, à commencer par ce premier match de poules contre Vita Club, lors duquel nous pourrons compter sur l’apport précieux de notre merveilleux public, ce qui est un facteur non négligeable », a-t-il dit.

Les Kabyles sont donc déterminés à gagner, mais ils ne doivent pas perdre de vue que les Congolais joueront le tout pour remporter, eux aussi, pour la victoire : «Nous ne sommes pas favoris, mais on ne se laissera pas faire dans ce groupe. La JSK nous a déjà battus, c’était lors d’une finale, mais ce vendredi on fera tout pour prendre notre revanche», a déclaré Florent Ibenge, le coach du Vita Club. Concernant la JSK, l’équipe sera privée des services de son défenseur Souyad. Expulsé lors du match face au Horoya Conakry, le joueur est suspendu pour le match de demain après-midi.

Le coach Velud dispose néanmoins de bons remplaçants, comme il l’a affirmé à l’issue des entraînements d’avant-hier. L’entraîneur de la JSK utilisera toutes ses cartes gagnantes demain après-midi face au représentant du Congo, afin de se déplacer en Tunisie avec un bon moral pour y affronter l’Espérance, le 6 décembre prochain. De son côté, le Vita Club qui a rejoint la ville des Genets quatre jours avant le match dans le but de bien s’acclimater avec le climat froid sévissant en Kabylie par rapport à la canicule du RD Congo, ne va certainement pas se contenter de jouer les seconds rôles dans ce groupe relevé au côté de la JSK, le l’ES Tunis et du Raja Casablanca, comme l’a si bien affirmé l’entraineur du Vita Club ,Florent Ibenge.

« L’objectif est toujours de prendre du plaisir sur le terrain et de donner le meilleur de soi-même. Comme on est des compétiteurs et que nous sommes dans une compétition à quatre clubs, il est important d’essayer de ramener des points. Nous savons que nous allons affronter une grande équipe de la JSK. On est le petit poucet de ce groupe. Non seulement par rapport à notre phase de reconstruction, mais aussi par rapport au budget. Si vous mettez le budget de l’AS Vita club sur l’échelle continentale, nous sommes peut-être au-delà de la 100e place. On va essayer de tout faire pour réaliser le meilleur résultat possible face à la JSK » affirme avec assurance l’ex sélectionneur du RD Congo.

M. L.