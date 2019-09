Une crise financière secoue le club

Le club des Ciel et Blanc vit une situation délicate, ces derniers temps, car ses caisses sont vides. Malgré cette situation de crise, les joueurs continuent de se préparer pour aborder la nouvelle saison en force, tout en espérant que les choses vont s’améliorer dans les jours à venir, comme a tenu à le souligner l’un d’eux : «On est en train de travailler sans relâche, malgré la crise financière. Mais on espère que la direction trouvera des solutions et réglera ces problèmes pour qu’on puisse rester concentrés sur notre sujet.» Et d’ajouter : «On fait confiance au président et on sait qu’il tiendra ses engagements. Quant à nous, les joueurs, on est mobilisés pour honorer comme il se doit les couleurs de l’USMDBK et réaliser un parcours meilleur que celui de la saison écoulée.»

Quant au boss Youcef Afir, il se démène comme il peut pour trouver des sources de financement afin de faire face à cette situation, surtout que le Championnat ne tardera pas à débuter. Les dirigeants sont donc appelés à régler ce problème financier. Par ailleurs, ils espèrent que l’APC de Draâ Ben Khedda accorde à leur club une bonne subvention pour pouvoir couvrir toutes ses dépenses pendant la saison sportive 2019-2020. Tel est le souhait des amoureux des Ciel et Blanc, qui veulent voir leur équipe favorite aller de l’avant et assurer une accession en Division amateur, après la suppression de l’Inter-régions intervenue suite au remaniement opéré au niveau du système de compétitions par les membres de l’Assemblée générale de la FAF, dernièrement.

M. B.