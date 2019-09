Une défaite et des enseignements

Le MB Bouira poursuit sa préparation de pré-saison sous la houlette de l’entraîneur Hamdani Mohamed, en livrant son troisième match amical vendredi dernier face au CRB El Hamadia (Bordj Bou Arreridj) chez ce dernier. La rencontre qui a vu encore une fois le coach du Mouloudia faire tourner son effectif en effectuant plusieurs changements, s’est soldé par la défaite du MBB sur le score de 2 à 0.

Une défaite qui permet au coach Hamdani de tirer des enseignements concernant la ligne défensive de son équipe qui a commis des bévues et l’attaque qui s’est montrée stérile. Pour rappel, les deux précédentes rencontres ont été remportées par le Mouloudia (1 – 0) face à l’OB Medjana et 3 à 1 face à l’ES Bir Ghbalou. Une autre rencontre amicale est prévue pour demain, mardi, au stade Bourouba Said de Bouira et ce sera face au CB Beni Slimane. Tout compte fait, la barre technique du MBB affiche un optimisme total concernant l’équipe type qui entamera la nouvelle saison prévue dans les prochains jours.

M. A.