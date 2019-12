Une défaite et des regrets

La JSK s’est inclinée (1 – 0) avant-hier face à l’ES Tunis en match comptant pour la deuxième journée de la Ligue des champions d’Afrique. L’unique but de la rencontre a été inscrit par le milieu offensif des « Sang et Or » Anis Badri à la 73e minute sur penalty. Dans le deuxième match du groupe D, le Raja Casablanca (Maroc) s’est imposé en RD Congo devant l’AS Vita Club (1-0). A l’issue de cette journée, l’ES Tunis trône en tête du groupe D avec 6 points, devant la JS Kabylie et le Raja Casablanca qui comptent 3 unités chacun, tandis que Vita Club est bon dernier avec un zéro point au compteur.

Bien organisés sur le terrain, les coéquipiers du capitaine Addadi ont causé beaucoup de soucis aux champions d’Afrique en titre. Ils ont joué sans complexe et le portier Benbot et les défenseurs ont bien résisté aux Tunisiens qui ont multiplié les offensives et n’ont pu marquer que sur un penalty que les Kabyle auraient pu éviter. La JSK ne s’est par ailleurs pas contentée de défendre, manquant même d’ouvrir le score à maintes reprises. Mais une certaine précipitation a joué un mauvais tour aux attaquants kabyles, notamment Hamza Banouh qui a raté un but tout fait à la dernière minute de la confrontation.

La prestation de la JSK fut très acceptable, mais beaucoup d’occasions ont été ratées. Mais malgré ce faux pas, les chances de la JSK de passer au prochain tour restent intactes, à condition de bien gérer les prochains rendez-vous. Avec la victoire du Raja face au Vita Club au Congo, une grande concurrence est attendue entre la JSK et le Raja pour une place au prochain tour. L’Espérance quant à elle est très proche de se qualifier après deux victoires de suites. Le prochain match de la JSK sera face au Raja, au Maroc, le 27 ou 28 de ce mois de décembre, et sera décisif pour les Jaune et Verts.

Ces derniers devront gagner s’ils veulent augmenter leurs chances de se qualifier. Avant ce match face au Raja, l’équipe kabyle aura des matchs très importants en championnat où elle veut terminer la phase-aller en beauté. Des rencontres qui seront l’occasion pour Velud d’apporter ses régalages avant de renouer avec la compétition continentale.Après avoir affronté l’Espérance de Tunis en ligue des champions avant-hier, l’équipe kabyle était de retour hier au pays.

Les joueurs ne bénéficieront pas de repos, puisque la reprise du travail est prévue pour aujourd’hui au stade du 1er novembre. Le coach Velud et ses collaborateurs n’ont que deux jours pour préparer leur match de championnat face aux Oranais, après-demain mardi, au stade du 1er novembre. Les Canaris devront oublier leur défaite en terre tunisienne et se concentrer sur ce prochain rendez-vous.

M. L.