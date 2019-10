Une entame réussie pour le CRB Kherrata

En venant à bout difficilement de la coriace équipe de l’Olympique Akbou dans le choc de la première journée du championnat de la Régionale 2, le CRB Kherrata version Nadjib Bedouhene a bien entamé sa saison en s’imposant sur son terrain et devant son public face à l’un des ténors du groupe dans une rencontre très disputée, où les coéquipiers de Midou ont fourni une prestation correcte devant de nombreux supporters venus les encourager à cette occasion face à une équipe très compacte de l’Olympique Akbou composée d’éléments talentueux et expérimentés. Les poulains de l’entraîneur adjoint Adel Adjabi sont rentrés sur le terrain sous pression et ont terminé la première période sur le score d’un but à zéro.

En effet, les Rouge et Noir ont réussi à trouver à la 42’ le chemin des filets par Bahri qui fut un véritable poison pour la défense olympienne. Dans le fief du CRBK, on ne peut espérer mieux pour cette équipe qui a satisfait ses supporters à la fin de la rencontre. C’est donc plutôt bien parti pour sa première sortie si l’on prend en considération la stature de l’adversaire du jour et de la prestation du groupe. De quoi satisfaire les fans du Chabab qui n’espéraient pas mieux. Ce succès donc devrait permettre au groupe du coach Bedouhene de prendre confiance et poursuivre le travail en toute sérénité pour faire bonne figure dans ce championnat. Les joueurs de l’entraîneur Bedouhene ont fait preuve de beaucoup de détermination et de solidité tout au long de la rencontre face à un adversaire très affûté.

La bonne prestation de l’équipe a poussé les nombreux supporters qui ont assisté à la rencontre à parler déjà d’accession, même si les dirigeants par le biais de leur coach affirment le contraire : «Je ne vous cache pas qu’on est très satisfait de la victoire et de la bonne impression laissée par l’équipe. Sincèrement, ce départ est de bon augure. Malheureusement, le club continue de souffrir financièrement. Nous lançons un appel aux autorités et aux investisseurs de la wilaya pour nous aider à régler ce problème. C’est d’ailleurs la seule solution pour que le CRBK sorte de l’ornière et puisse représenter dignement la région», conclura Bedouhene.

Ce succès, bon pour le moral, va certainement permettre aux protégés du président Hamoudi de voir la suite du championnat avec énormément de sérénité même si le championnat n’est qu’à sa première journée. Bon début de championnat pour l’équipe de Kherrata, mais cela reste à confirmer dans les prochaines rencontres, à commencer par celle de samedi prochain qui mènera les Rouge et Noir de Kherrata à Bir Gbalou pour affronter l’ESBG, qui a ramené les trois points de Bejaïa face à l’US Soummam. Ce sera un match difficile que les camarades de Cheriet comptent jouer avec la même volonté sans se mettre dans la peau d’une victime expiatoire, à condition de garder la dynamique de cette entame notamment à domicile.

