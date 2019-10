Une équipe décimée face à l’ASK

L’entraîneur en chef des Vert et Rouge de la Soummam, Moes Bouakaz, est confronté à un sérieux problème d’effectif, à la veille du rendez-vous face à l’AS Khroub, un match avancé de la neuvième journée du championnat de la ligue 2 qui se jouera après-demain. Et pour cause, le duo de l’axe de la défense Maamar Youcef-Meddour sera officiellement out pour cette confrontation, en raison de l’engagement des deux joueurs avec l’EN militaire. Comme nous l’avons évoqué sur ces mêmes colonnes, les deux joueurs se sont envolés, avant-hier dimanche, vers la Chine avec le reste de la délégation algérienne, pour y participer aux jeux militaires qui s’y déroulent actuellement.

Du coup, les deux défenseurs rateront également le match retard face à l’USMH qui se jouera le 22 octobre au stade du 1er novembre de Mohammadia à El Harrach. En plus de ces deux éléments importants dans l’échiquier de Bouakaz, celui-ci devra composer aussi son onze contre l’ASK sans l’attaquant Seif Eddine Khezri qui est suspendu pour les deux prochains matchs de l’équipe. Pour rappel, l’enfant de Skikda a écopé d’un carton rouge lors de la précédente confrontation de son équipe face à l’USM Annaba après avoir craché sur le visage d’un joueur adverse. Une attitude qui a également provoqué l’indignation des supporters du club qui ont exigé des dirigeants d’autres sanctions à son encontre. Ainsi donc, le staff technique béjaoui est contraint de chercher des solutions pour jeudi, afin d’éviter une mauvaise surprise contre un adversaire qui respire la forme depuis le début de la saison.

B Ouari.