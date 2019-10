US Sidi Ayad 0 – JS Béjaïa 1

Après la large défaite face à l’OC Akfadou sur le score de 7 à 2 mardi dernier au stade de Tiniri (Akfadou), l’US Sidi Ayad a joué son deuxième match amical en prévision de la saison 2019-2020, en recevant au stade de Timezrit la JS Béjaïa du même palier. Ce fut une occasion pour les deux staffs techniques de faire tourner leurs effectifs, et où finalement ce sont les visiteurs de la JS Béjaïa qui se sont imposés (1 – 0). Le coach Oudjani a choisi d’aligner deux équipes totalement différentes pour chacune des deux périodes. Et ce fut également le cas pour le staff technique de Sidi Ayad, qui a entamé le travail d’intersaison en retard, et qui est en train de tout faire pour assurer la meilleure préparation à l’équipe et permettre aux joueurs d’être prêts pour le début du championnat.

T. H.