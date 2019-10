US Tirmitine 7 – Aït Yahia Union Sport 0

Afin de combler la trêve d’un semaine suite au report de la première journée pré-honneur pour le week-end prochain, l’US Tirmitine a donné la réplique, avant-hier, à la formation de Ait Yahia Union Sport .Une joute amicale qui s’est soldée sur un score de sept buts a zero .Des réalisations signées par Daf Samir (2) , Cherifi Younes (2), Belmiloud Amine(1), Fatah (1) et Benteyeb Sofiane (1).Outre ce festival de buts les hommes du Caoch, Youcef Ouafi ont séduit les présents par la qualité du jeu développé dans un match de préparation Les jeunots de An El Hammam qui ont fait l’objet d’un accueil chaleureux ont bien tourné, mais sans pour autant parvenir à aucun moment à imposer leur jeu. En face, les gars de Tirmitine semblent au top et prêts à débuter la compétition officielle dans les meilleures conditions.

S. K.