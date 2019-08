Vaincre et convaincre !

Le stade de Béjaïa sera, demain soir à 21h00, le théâtre d’une alléchante et chaude empoignade africaine entre la JSK et Al-Merrikh du Soudan.

Une entrée en lice comptant pour le premier tour éliminatoire de la Ligue des champions d’Afrique. Les lions Du Djurdjura, qui vont renouer à cette occasion avec la compétition continentale après neuf ans d’absence, semblent prêts à livrer un combat de haut niveau et signer leur retour en force. Un enjeu qui poussera les camarades de Hamroune à se surpasser. Un pari difficile face à une coriace formation d’El-Merrikh qui n’est plus à présenter sur la scène africaine, mais pas impossible pour les hommes de Velud qui mesurent l’importance de réussir une bonne entame de la saison.

Un impératif pour entrevoir la suite du parcours, notamment le match retour, avec assurance. Conscients de la mission qui les attend, les Jaune et Vert, qui se sont bien préparés, vont y mettre toutes leurs tripes et leur savoir faire pour sortir vainqueur demain. Le technicien français, qui connait les points forts et faibles de l’adversaire, a sûrement en tête la stratégie à mettre en place pour surclasser les Soudanais, très puissants notamment dans les duels. Le coach kabyle a sous la main l’ensemble de son effectif et aura donc l’embarras du choix pour composer un onze conquérant, capable de bousculer la formation d’Al-Merrikh auquel les clubs algériens réussissent assez souvent. Une donne dont devrait prendre compte le staff technique pour éviter toute mauvaise surprise.

Les coéquipiers d’Addadi devraient mettre à profit la fatigue de l’adversaire qu’aura généré le voyage, lorsqu’on sait que la délégation d’Al-Merrikh est arrivée en ordre dispersé, avant-hier et hier à Alger, et qu’elle ne sera à Béjaïa que cet après-midi, soit la veille du match. Pour le moment, les feux sont au vert du coté des Kabyles, armés d’une farouche volonté de casser la baraque et de faire la fête à Béjaïa demain soir. Un leitmotiv qui promet un big match ponctué par une victoire rassurante. Du côté des supporters, les avis sont partagés, mais tous se disent prêts à soutenir et encourager leur formation. Toute la Kabylie s’est rangée derrière les Lions du Djurdjura, sommés de rugir et de se faire entendre à travers toute la vallée de la Soummam jusqu’aux fins fonds du Djurdjura.

Z. L.