Velud à la recherche de solutions

Après deux jours de repos accordés aux joueurs au lendemain du match face à l’ASO, les Kabyles reprendront le chemin des entraînements ce soir au stade du 1er Novembre. Avant la séance de reprise, une réunion devrait avoir lieu entre le président Mellal, le staff technique et les joueurs. Après cette défaite et le visage médiocre du groupe face à Chlef samedi dernier, Mellal veut mettre les points sur les i : «Bien qu’on ait réuni les meilleures conditions possibles pour l’équipe, les joueurs ont été décevants sur le terrain. Je vais donc me réunir avec les joueurs et le staff technique pour remettre les choses en ordre.

Il y aura du nouveau cette semaine», nous a déclaré le président de la JSK avant-hier. De sa part, le coach Hubert Velud n’a pas non plus caché sa contrariété quant au rendement de ses joueurs face à l’ASO. Il devra néanmoins trouver des solutions pour que son équipe soit plus performante lors des prochains matchs. En plus de la défense qui encaisse trop de buts, il devra aussi résoudre le problème de l’attaque qui ne fonctionne pas bien non plus. Alors que l’attaque était le maillon fort de l’équipe en début de saison, un seul but a été marqué lors des quatre derniers matchs, face au CRB, au Horoya, à l’ESS et à l’ASO. En d’autres termes, un grand chantier attend le coach kabyle d’ici le prochain match face au CSC prévu pour le 23 du mois en cours. Il devra donner leur chance à des éléments qui n’ont pas beaucoup joué jusque-là, tels les Renai, El Orfi et Raiah.

L’équipe n’a plus droit à l’erreur, si elle veut éviter la crise. Le président Mellal et ses collaborateurs comptent tout faire pour réussir un bon résultat face aux Sanafirs et les coéquipiers de Hamroun doivent réagir pour espérer terminer la phase-aller dans une position confortable

Tout pour récupérer les blessés

Plusieurs joueurs kabyles sont blessés, à savoir le portier Benbot, le défenseur Tizi Bouali et les deux attaquants Hamroun et Juma. Si l’état de Hamroun et Tizi Bouali n’est pas grave et que les deux joueurs seront prêts pour le CSC, le cas de Juma et Benbot est différent. Juma, même s’il a repris le travail, est toujours incertain pour la prochaine confrontation de son équipe. Pour le portier Benbot, qui souffre du genou, il devait effectuer une IRM hier en fin de journée. Le staff médical de la JSK fait de son mieux pour que tous les joueurs soient prêts, ce qui donnera plusieurs solutions au coach Velud lors des prochains rendez-vous.

Bencherifa, Addadi et Bensayah en équipe nationale A’

Trois joueurs kabyles sont convoqués par le sélectionneur national en prévision du match retour entre l’équipe des locaux et son homologue du Maroc, dans le cadre des éliminatoires du prochain CHAN. Ce match retour se jouera samedi prochain à Rabat, après le match aller qui s’est soldé zéro partout à Blida. Il s’agit de l’arrière gauche Bencherifa qui remplacera le défenseur du MCA Lamara, du milieu de terrain Addadi et de l’attaquant Bensayah. Le portier Benbot et l’attaquant Hamroun, convoqués lors du match aller, ne sont pas convoqué pour ce match retour, vu qu’ils souffrent de blessures.

M. L.