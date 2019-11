Velud mobilise ses joueurs

Les Canaris ont repris le chemin des entraînements, jeudi dernier dans la soirée, pour préparer le match retard de la 6e journée de la Ligue 1, demain soir face à l’USMBA. Profitant de la séance de la reprise, le coach s’est adressé à ses joueurs pendant quelques minutes. Tout en revenant sur cette victoire réalisée devant l’ASAM, mercredi soir, il a demandé à ses poulains d’oublier ce succès et de tout faire pour enchaîner avec un autre devant l’USMBA. Content de la réaction de ses joueurs, après deux défaites de suite, contre l’ASO et le CSC, Hubert Velud veut les points du match de demain pour la confirmation. «On a fait l’essentiel face à l’ASAM, en empochant les trois points en jeu. Mais on doit oublier ce match et se concentrer sur le prochain qui nous opposera à l’USMBA. C’est une rencontre très importante qu’on doit bien négocier pour confirmer notre réveil.

On doit tout faire pour se retrouver sur le podium après ce match», a déclaré Velud à ses hommes. De leur côté, les Jaune et Vert ont écouté attentivement leur coach, tout en lui promettant de tout faire pour revenir avec un résultat probant. La dernière victoire face à l’ASAM leur a fait du bien et leur seul objectif maintenant est de battre les gars de Bel Abbès et ajouter trois autres précieux points à leur actif.

Le retour de Salhi et Juma soulage le coach

Côté effectif, la JSK a récupéré le portier Salhi, qui a raté le match face à l’ASA M’lila, et l’attaquant Juma, rétabli de sa blessure. Le retour de ces deux joueurs a soulagé le coach, lequel veut avoir tous ses atouts en main à chaque match. D’ailleurs, il fait de son mieux pour combler les lacunes de son équipe et parer, notamment, au manque d’efficacité qui reste son souci numéro un. Velud attend que son groupe montre un bon visage devant l’USMBA qui souffre pour réaliser une belle opération et réduire l’écart sur le leader, le CRB, à trois points seulement.

Départ à Sidi Bel Abbès cet après-midi

La JSK effectue sa dernière séance d’entraînement, ce matin, au stade du 1er Novembre, avant le match de demain qui la mettra aux prises avec les Scorpions. À l’issue de cette séance, l’entraîneur annoncera la liste des 18 joueurs concernés par ce match. En ce qui concerne le départ des Canaris pour Sidi Bel Abbès, il est prévu pour cet après-midi et se fera par avion. Pour leur part, les responsables kabyles font le maximum pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, en prévision de cette importante rencontre. Leur seul objectif est de revenir avec un bon résultat et confirmer la victoire réalisée devant l’ASAM, mercredi passé.

M. L.