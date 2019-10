Velud soulagé !

Le club kabyle continue sa préparation pour le match de mercredi prochain face au CSC. Hier, les coéquipiers du capitaine Bencherifa ont repris le chemin des entraînements au stade du 1er novembre, après une journée de repos vendredi. Velud insiste auprès de ses joueurs sur une totale concentration sur le match face au CSC qu’il qualifie de décisif. Le technicien français attend une belle réaction du groupe après la défaite face à l’ASO, se disant soulagé d’avoir récupéré les joueurs blessés. En effet, après les Bounoua et Tizi Boulai qui ont déjà rejoint le groupe, Rezki Hamroun et le gardien de but Benbot seront eux aussi prêts pour le match de mercredi.

Seul le Kenyan Juma ne sera pas présent. Ce dernier qui souffre d’une blessure depuis le match face au PAC le 30 aout dernier n’est toujours pas rétabli. Le retour des blessés donnera plus de solutions au coach pour le prochain match face à une équipe qu’il a déjà drivée par le passé. La formation kabyle est entrée dans la dernière phase de préparation et le coach a établi son schéma tactique pour contrer les Sanafirs. Les Kabyles ne se contenteront pas de défendre à Constantine, mais joueront toutes leurs cartes pour tenter de marquer des buts et revenir avec un bon résultat.

Sous pression après la dernière défaite, les coéquipiers de Hamroun sont appelés à réagir, ce qu’ils promettent de faire. Après avoir récupéré les blessés, le coach Velud attend le retour des trois internationaux, à savoir Bencherifa, Bensayah et Addadi, qui sont au Maroc avec la sélection nationale des locaux. Cette dernière affrontait hier soir le Maroc dans le cadre des éliminatoires du prochain CHAN. Le coach kabyle mise énormément sur ses internationaux pour apporter un plus et aider leur équipe lors du match de mercredi soir au stade Hamlaoui. Un match capital pour les Canaris qui restent sur une défaite amère contractée la semaine passée à Chlef face à l’ASO local par un but à zéro. Une défaite mal digérée par les supporters qui n’ont pas accepté de voir leur équipe donnée favorite pour jouer le titre cette saison se faire battre par un adversaire chelifien qui n’avait pas encore gagné le moindre match ni marquer de but.

C’est pour dire que le match de mercredi prochain sera celui du rachat pour les hommes d’Hubert Velud, d’autant plus que la JSK qui compte encore un match en retard chez l’USMBA, sera contrainte de jouer ces trois autres prochains matchs à domicile sans la présence de leurs supporters suite à la sanction de quatre matchs à huis clos que lui avait infligé la LFP après ce qui s’est passé lors du match face au CRB.

Départ pour Constantine mardi

La délégation kabyle devrait rallier la ville de Cirta, dès après-demain mardi, en prévision du match de mercredi face au CSC pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les responsables kabyles feront de leur mieux pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Leur seul objectif est que le club réussisse un bon résultat pour se relancer en championnat et prétendre à terminer la première phase dans une position confortable.

M. L.