Vers la prolongation de la mission du directoire

Installé au début de la saison sportive 2018/2019 par la FAF pour gérer les affaires du bureau de la Ligue de football de Bouira, suite au limogeage de son président Bakiri Noureddine, le directoire pourrait voir sa mission prolongée.

Les présidents de CSA, affiliés à la Ligue, n’arrivent toujours pas à s’entendre et à s’asseoir à une même table pour parler des contraintes et des problèmes inhérents à leurs clubs respectifs et à la Ligue, en mettant à côté leurs différends et querelles personnelles, qui portent un sérieux préjudice au sport roi, au niveau local. Ceci dit, la tentative de réunir les responsables des clubs, lancée par leur collègue du DRB Kadiria, était vaine. Chacun active de son côté, où avec un groupe distinct, dans les cafés.

Par ailleurs, l’AG Extraordinaire Élective, qui devait se tenir avant le début de la prochaine saison, risque de ne pas avoir lieu, car c’est la fin du cycle olympique. Les trois candidats ayant fait montre de leur intention de se porter candidat au poste de président de la Ligue, hésitent à se lancer dans une aventure qui s’avère éphémère et qui pourrait hypothéquer leur chance, lors de la prochaine AG Élective, prévue au début 2020.

Toutefois, une rencontre entre le directoire, présidé par Boulefaat Noureddine, et les présidents du CSA est imminente.

M’hena A.