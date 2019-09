Yacine Djabaret nommé entraîneur des gardiens

La direction du club phare de la Soummam adopte visiblement une nouvelle politique, celle de ne compter désormais que sur les enfants du club ayant fait leurs preuves par le passé. Ainsi, et après la récente nomination de l’ancien défenseur Mohamed Amouamer au poste de manager général et de l’ancien gardien de but, Seghir Bezouir, à celui de coordinateur technique de l’équipe première, avant-hier mardi, c’est l’ancien portier des Vert et Rouge, Yacine Djabaret, qui a été désigné entraîneur des gardiens de but de l’équipe séniors.

L’enfant de Toudja a même entamé ses nouvelles fonctions le jour même, avec les quatre gardiens de l’équipe A, à savoir Mékrèche, Alloui, Amghar et Moussaceb. Quant au successeur de Mohamed Lacet, il sera connu avant le match de samedi face à la JSM Skikda. Et même si rien n’a été dévoilé officiellement pour l’heure, il semblerait que le retour de l’entraîneur en chef de la saison dernière, Moes Bouakaz, ne serait qu’une question de temps. Les dirigeants béjaouis seraient en train de faire le forcing sur le Suisso-Tunisien pour accéder au vœu des supporters du club qui réclament le retour de l’artisan majeur de la seconde finale de Dame coupe de l’histoire de la JSMB, disputée le 8 juin dernier contre le CRB (0-2).

Par ailleurs, les partenaires de Nassereddine Meddour qui ont été violemment réprimandés lors de la séance de reprise des entraînements par leurs supporters, mécontents des successifs résultats négatifs de l’équipe, font contre mauvaise fortune bon cœur pour s’assurer une préparation optimale en prévision de la rencontre tant attendue d’après-demain, samedi, contre la JSM Skikda. Un rendez-vous sur lequel misent les Béjaouis pour décrocher leur premier succès de la saison à domicile. Le coach par intérim, Saïd Benmouhoub, qui sera sans aucun doute encore sur le banc ce samedi pour diriger ce match face à la JSMS, est en train de concocter le meilleur plan possible pour gagner.

B Ouari.